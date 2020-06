Secret Society Of Second-Born Royals: le film est prêt à être diffusé sur Disney +!

Secret Society Of Second-Born Royals – un prochain film de super-héros est basé sur la fantaisie.

Anna Mastro est la réalisatrice du film. Alex Livak et Andrew Green co-écrivent le scénario. Zanne Devine, Mike Karz et Winsberg sont les producteurs du film.

Quand le film sera-t-il diffusé?

Pour les amateurs de fantaisie, cela pourrait s’avérer un excellent ajout à leur liste. De plus, le film devrait sortir sur les écrans Disney + le 17 juillet 2020.

L’intrigue de l’histoire s’inspire d’une histoire originale écrite par Green, Litvak et Austin Winsberg. Disney Channel est le producteur de Secret Society Of Second-Born Royals en association avec Walt Disney Pictures.

Quelle sera l’intrigue de Secret Society Of Second-Born Royals?

L’intrigue du film Secret Society Of Second-Born Royals tourne principalement autour du personnage de Sam, une princesse rebelle. Elle est la deuxième de la lignée de ceux qui trôneraient le royaume situé en Illyrie. Le film dévoile la surprise à laquelle Sam fait face lorsqu’elle découvre les pouvoirs magiques qu’elle possède. Elle apprend qu’elle appartient à une société secrète.

SECRET SOCIETY OF SECOND BORN ROYALS – Couverture. (Disney Channel / John Medland) ISABELLA BLAKE-THOMAS, FALY RAKOTOHAVANA, NILES FITCH, PEYTON ELIZABETH LEE, OLIVIA DEEBLE, SKYLAR ASTIN

Image: Entertainment Weekly

La société a la tradition qui a pour mission principale de maintenir la paix dans le royaume. Ainsi, le film dépeint diverses aventures ainsi que plusieurs rebondissements dans la vie de Sam. Elle fait partie d’un programme de formation top secret mis en place pour un nouveau lot de membres de la famille royale nés en second. Tous travaillent l’un pour l’autre pour sauver le monde entier.

Production et tournage:

C’était en mars 2019 quand il a été signalé que le film était en cours de développement pour Disney +. Cependant, le tournage du film à venir a eu lieu à plusieurs endroits à Mississauga et en Ontario à l’Université de Toronto Mississauga. Il s’est poursuivi du 6 mai 2019 au 29 juin 2019. De plus, Peyton Elizabeth Lee joue le rôle principal avec Greg Bryk en tant que principal antagoniste du film.

Qui fait partie de la distribution de Secret Society Of Second-Born Royals?

. # L’acteur ThisIsUs @nilesfitch rejoint le casting de Disney + le film original ‘Secret Society of Second Born Royals’ – https://t.co/FE0jzFA0QX pic.twitter.com/7wuFrrLCw0

– Wilson Morales (@blackfilm) 9 mai 2019

Le casting du film comprend:

Peyton Elizabeth Lee comme Sam

Skylar Astin en tant que professeur James Morrow

Élodie Yung en tant que Catherine

Niles Fitch comme Tuma

Ashley Liao comme Eleanor

Noah Lomax comme Mike

Faly Rakotohavana comme Matteo

Isabella Blake-Thomas en janvier

Olivia Deeble comme Roxana

Greg Bryk en tant que détenu 34

Dernier mot:

Secret Society Of Second-Born Royals est prêt à sortir bientôt sur les écrans. Cependant, nous espérons que ce sera un film satisfaisant pour tous les amoureux du genre fantastique et scientifique. En outre, les créateurs ont présenté de beaux endroits tout au long du film.