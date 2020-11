Second lockdown vacances et règles de voyage: ce que les nouvelles directives de l’Angleterre signifient pour l’espoir d’une escapade

L’industrie du voyage a été l’une des plus touchées, mais la pandémie de coronavirus cette année, et avec un deuxième verrouillage maintenant confirmé, il est peu probable que cela change bientôt. Bien que les voyages aient été sévèrement limités au cours des derniers mois, de nombreuses destinations ayant vu les voyageurs se mettre en quarantaine à leur retour, la création de couloirs aériens en avait encouragé certains à réserver des voyages à l’étranger. Pas plus tard que la semaine dernière, le secrétaire aux transports a mis les îles Canaries sur la liste des corridors aériens, une décision qui a déclenché des centaines de ventes. Maintenant que le verrouillage a été rétabli, avec la possibilité qu’il pourrait être prolongé davantage, de nombreux habitants du pays se demanderont s’ils sont autorisés à voyager ou non. Alors pouvez-vous partir en vacances? Voici tout ce que vous devez savoir. Puis-je partir en vacances? Non, vous ne pouvez pas voyager pour les loisirs, uniquement pour le travail, mais si vous êtes actuellement en vacances, vous pouvez le terminer. Le gouvernement dit: «Évitez tous les déplacements non essentiels en transports privés ou publics. «Les nuitées et les vacances en dehors des résidences principales ne seront pas autorisées – y compris les vacances au Royaume-Uni et à l’étranger. «Cela comprend le fait de rester dans une résidence secondaire, si vous en possédez une, ou de rester avec quelqu’un avec qui vous ne vivez pas ou avec qui vous êtes dans une bulle de soutien. « Il existe des exceptions spécifiques, par exemple si vous devez rester loin de chez vous (y compris dans une résidence secondaire) à des fins professionnelles. » Les Maldives figuraient parmi les destinations de retour sur la liste des corridors de voyage (Photo: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty) Il n’y a pas d’impact sur les voyages internationaux entrants, bien que les règles de quarantaine existantes s’appliquent. Michael Gove a souligné que les gens ne doivent pas voyager à l’étranger à moins que cela ne soit requis pour le travail ou pour d’autres «raisons critiques». Puis-je voyager au Royaume-Uni? Les voyages et les nuitées au Royaume-Uni seront limités lorsque l’instruction «rester à la maison» entrera à nouveau en vigueur dans tout le pays à partir de jeudi. Selon les directives du gouvernement publiées samedi soir: «Cela comprend le fait de rester dans une résidence secondaire, si vous en possédez une, ou de rester avec quelqu’un avec qui vous ne vivez pas ou avec qui vous êtes dans une bulle de soutien. Encore une fois, si vous êtes actuellement en pause au Royaume-Uni, vous pouvez la terminer. Comment l’industrie du voyage a-t-elle réagi? Les agences de voyages ont mis en garde contre un «arrêt complet» de l’industrie lorsque l’Angleterre sera de nouveau verrouillée cette semaine. Voyager au Royaume-Uni pour autre chose que le travail a également été interdit (Photo: Jonathan Brady / PA Wire) Mark Tanzer, directeur général d’Abta, a déclaré que les règles «entraîneront la fermeture complète des entreprises de voyage qui ont déjà été gravement endommagées par le pandémie », mais a ajouté« la santé publique doit passer en premier ». La compagnie aérienne à bas prix easyJet a appelé à un soutien «urgent» pour le secteur, similaire à celui qui a été fourni à l’hôtellerie. Le directeur général Johan Lundgren a déclaré: «Compte tenu des mesures prises par le gouvernement, qui empêchent essentiellement les voyages aériens au Royaume-Uni, notre appel à un soutien sectoriel n’a jamais été aussi urgent. «Le gouvernement a reconnu la nécessité de soutenir directement le secteur de l’hôtellerie, où les décisions ont directement affecté sa capacité à faire du commerce. «Le même principe doit être appliqué à l’aviation. Les propres statistiques du gouvernement montrent que l’activité dans l’aviation est déjà en baisse de 90% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, mais à ce jour, le gouvernement n’a toujours pas fourni de soutien spécifique au secteur. Les sentiments ont été repris par Airlines UK, qui a déclaré: «L’aviation a été dévastée par la pandémie et n’a pratiquement jamais eu l’occasion de se rétablir.» L’organisme commercial a appelé à «un programme de redémarrage complet» pour l’industrie. Il a déclaré dans un communiqué: «Cela doit inclure un soutien économique supplémentaire immédiat pour l’hiver et des mesures pour soutenir la reprise, y compris le déploiement urgent d’un régime de test, un allégement des tarifs commerciaux pour les aéroports et une exonération d’urgence du droit des passagers aériens qui sera essentiel. pour permettre et stimuler les voyages internationaux – absolument vitaux pour l’économie britannique – aussi longtemps que nous vivrons avec ce virus. «Des centaines de milliers d’emplois et notre reprise économique sont en jeu.»

