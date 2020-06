Sécheresse : 40 faits fascinants pour votre projet scolaire

Qu’est-ce que la sécheresse? Quels sont les faits intéressants sur la sécheresse?

Si vous cherchez les réponses à ces questions, nous sommes là pour vous. Les faits que vous lisez ici vous aideront dans vos projets d’école ou, vous pouvez simplement les lire pour acquérir des connaissances.

Alors, sans plus tarder, commençons notre voyage.

Qu’est-ce que la sécheresse ?

La sécheresse est une période de temps pendant laquelle les précipitations ou les précipitations dans une zone donnée sont inférieures à la moyenne des précipitations ou précipitations habituelles que la région reçoit.

Cela conduit à une situation de pénurie d’eau. La sécheresse peut durer de n’importe où entre des semaines et des années.

Faits intéressants sur la sécheresse : 1 à 10

Une sombre condition causée par la sécheresse

1. La sécheresse peut être déclarée en aussi peu que 15 jours!

2. Les sécheresses sont de différents types. En fait, il existe quatre types de sécheresse différents qui ont été classés. Elles sont:

Sécheresse météorologique – qui est causée par une pénurie de précipitations ou de précipitations.

– qui est causée par une pénurie de précipitations ou de précipitations. Sécheresse agricole – cela est dû au manque d’humidité dans le sol.

– cela est dû au manque d’humidité dans le sol. Sécheresse hydrologique – qui est causée par de faibles niveaux d’eau dans diverses sources d’eau comme les rivières, les lacs, etc.

– qui est causée par de faibles niveaux d’eau dans diverses sources d’eau comme les rivières, les lacs, etc. Sécheresse socio-économique – qui est causée par une pénurie d’eau du robinet et d’eau potable.

3. La sécheresse est l’une des nombreuses raisons de la migration de masse. En raison du manque d’eau, les gens sont obligés de quitter leur place en grand nombre et de s’installer dans d’autres endroits (même dans d’autres pays) pour recommencer leur vie.

4. Les sécheresses peuvent entraîner une baisse importante du rendement total des cultures. Cela peut à son tour conduire à une pénurie alimentaire.

5. La sécheresse est également connue pour réduire la capacité d’élevage.

6. Les bacs à poussière sont souvent causés par des sécheresses. Les bacs à poussière sont caractérisés par des tempêtes de poussière intenses qui emportent complètement la terre végétale. Le résultat est que le sol laissé derrière est pauvre en éléments nutritifs qui ne peuvent pas soutenir les cultures.

7. Les dommages à l’habitat sont un autre résultat des sécheresses. Poissons, oiseaux, animaux – tout le monde perd son habitat.

8. Les personnes dépendantes de l’eau locale finissent par souffrir de déshydratation, de malnutrition, de maladies, etc. en cas de sécheresse prolongée.

9. Les incendies de forêt sont beaucoup plus répandus pendant les sécheresses. Cela se produit parce que les plantes deviennent sèches et prennent facilement feu.

dix. Si des barrages hydroélectriques sont présents dans la zone frappée par la sécheresse, la production d’électricité est affectée négativement.

Faits intéressants sur la sécheresse : 11 à 20

11. Les sécheresses sont souvent responsables de la famine. Cela se produit parce que les sécheresses entraînent une pénurie d’eau et que l’irrigation des cultures en pâtit. Cela entraîne à son tour une baisse de la production agricole, affectant ainsi l’approvisionnement alimentaire et la chaîne alimentaire, ce qui conduit finalement à la famine.

12. Entre 1921 et 1922, la Russie a enregistré un bilan de 5 millions de morts. Les décès ont été causés par la famine car, la sécheresse au cours de ladite période a considérablement réduit l’approvisionnement alimentaire.

13. La sécheresse entraîne également la migration des serpents des régions frappées par la sécheresse vers des endroits où il y a suffisamment d’eau. La migration accrue des serpents entraîne également une augmentation des morsures de serpents chez l’homme.

14. Dans le nord-ouest de la Chine, 3 millions de personnes sont mortes à cause des famines provoquées par la sécheresse entre 1928 et 1930.

Un lac qui rétrécit à cause de la sécheresse

15. Pendant les sécheresses, le niveau d’eau dans les plans d’eau baisse. Cela conduit à une concentration accrue de produits chimiques toxiques dans ces plans d’eau. Ces produits chimiques toxiques commencent alors à entrer dans la chaîne alimentaire et l’approvisionnement alimentaire en plus grande concentration.

16. Les sécheresses sont même responsables de guerres et même de conflits armés aléatoires. Cela se produit lorsque des personnes frappées par la sécheresse commencent à émigrer vers d’autres endroits à la recherche d’eau et de nourriture, augmentant ainsi la pression globale sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire et en eau de l’endroit où elles déménagent.

17. Par exemple, la guerre au Darfour, au Soudan, a été partiellement causée par des années de changements environnementaux et climatiques et la sécheresse a été l’une des principales raisons.

18. La sécheresse est une catastrophe naturelle, mais malheureusement, elle est souvent déclenchée par une multitude d’activités humaines comme l’irrigation excessive, la déforestation, l’agriculture, le réchauffement climatique causé par l’augmentation des émissions de CO 2 , etc.

19. La sécheresse est une chose récurrente. Il revient encore et encore.

20. Il n’existe pas de région climatique qui n’ait pas connu de sécheresse. Cependant, les caractéristiques de la sécheresse peuvent varier d’une région à l’autre.

You May Also Like: -- Tsunami Facts -- Earthquake Facts -- Volcano Facts -- Tornado Facts

Faits intéressants sur la sécheresse : 21 à 30

Une terre fissurée frappée par la sécheresse

21. La sécheresse et l’aridité sont deux choses différentes. Il est assez facile de se confondre entre les deux car même l’aridité est synonyme de sécheresse et de faibles précipitations. Cependant, la sécheresse est une chose temporaire tandis que l’aridité est une chose permanente.

22. Une région aride aura toujours de faibles précipitations. Une région frappée par la sécheresse n’est peut-être pas un endroit où les précipitations sont naturellement faibles. La région peut connaître une période de temps pendant laquelle les précipitations diminuent considérablement.

23. Le début de la sécheresse est difficile à déterminer. Plusieurs années peuvent s’écouler avant que les gens ne comprennent qu’une sécheresse les a frappés. En bref, il peut falloir des semaines, des mois, voire des années pour comprendre qu’une sécheresse s’est produite.

24. Une sécheresse prend également fin progressivement, tout comme son apparition. Donc, essentiellement, il peut s’écouler des années avant que la sécheresse ne se termine.

25. Une sécheresse peut durer plus de 10 ans! Par exemple, l’État américain du Missouri a connu une période de sécheresse qui a duré de 1930 à 1941. La Californie a connu une sécheresse de 1928 à 1937.

26. Il est naturel de penser que les pluies mettront fin à une sécheresse. Mais ce n’est pas vrai. Un seul épisode de pluie légère ou modérée n’apportera qu’un soulagement temporaire.

27. Les orages, qui sont également un type de catastrophe naturelle et peuvent causer des pertes de vie et des dommages à grande échelle, offrent également les mêmes avantages qu’une pluie légère ou moyenne à condition qu’elle se produise en amont d’un réservoir. Pourquoi? Continuer à lire!

28. Les orages sont connus pour produire de grandes quantités de précipitations en très peu de temps. Malheureusement, la majeure partie de l’eau s’écoulera dans les ruisseaux et les canaux de drainage. L’eau ne sera pas trempée dans le sol.

29. Lorsqu’un orage se produit en amont d’un réservoir, le ruissellement est empêché et capté par le réservoir. Cela ajoute à l’approvisionnement global en eau qui peut être utilisé pour soulager la sécheresse.

30. Par contre, une pluie détrempée est particulièrement utile pour mettre fin à une sécheresse. En cas de pluie détrempée, l’eau pénètre dans le sol et augmente le niveau de la nappe phréatique.

Faits intéressants sur la sécheresse : 31 à 40

31. Les pluies de tempête tropicale sont généralement des pluies abondantes. Bien que les pluies tropicales puissent causer des dommages, elles ont la capacité de produire plus de précipitations qu’une seule instance de précipitations de trempage régulières.

32. Il est intéressant de noter qu’une tempête tropicale peut entraîner une telle quantité de précipitations que les précipitations dépassent la capacité du sol à absorber l’eau. C’est à ce moment que des inondations et des ruissellements importants se produisent.

33. C’est la raison pour laquelle une pluviométrie constante sur une période de plusieurs mois est nécessaire pour mettre fin à une sécheresse.

34. La Corne de l’Afrique a été frappée par une sécheresse en 1984-1985. Cela a finalement conduit à la famine qui a tué 750 000 personnes.

35. En 1988, les États-Unis d’Amérique ont été frappés par une sécheresse. Cela a entraîné des pertes de 40 milliards de dollars.

36. Avec un réchauffement graduel du climat, les sécheresses deviennent de plus en plus courantes et plus graves.

37. Si l’on se fie au Livre Guinness des records, 9 à 13 millions de personnes sont décédées en Chine faute de pluie dans le nord de la Chine de 1876 à 1879.

38. En Inde, 3,25 millions de personnes sont décédées des suites d’une sécheresse.

39. Les États-Unis ont connu leurs pires sécheresses dans les années 1930. Cela a conduit au terme «Dirty Thirties».

40. En ce qui concerne les phénomènes météorologiques les plus coûteux au monde, les ouragans prennent la première place et les sécheresses la deuxième.