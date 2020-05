SEBELA, ERMAN, plus d’annoncer de nouveaux projets dans le cadre de la première exposition MAD CAVE

Crédit: Mad Cave Studios



Communiqué de presse

Étant donné que la plupart d’entre nous n’ont pas pu quitter nos maisons – et que les principales conventions à travers le pays ont été largement reportées ou annulées – les fans qui cherchent à se dégourdir les jambes avec du plaisir axé sur la bande dessinée pourront le faire depuis leur propre maison merci à Mad Cave’s Showcase; un événement virtuel diffusé en direct de Miami, en Floride, le vendredi 15 mai de 12 h à 17 h HNE, organisé par Jazz Stone. Rejoignez Mad Cave et une sélection d’étoiles d’invités spéciaux – y compris les écrivains acclamés Christopher Sebela (Shanghai Red, Crowded), Matthew Erman (Bonding, Long Lost), alors qu’ils discutent de nouveaux projets à l’intérieur de la grotte. Nous serons également accompagnés d’une multitude de vétérans de l’industrie pour discuter de l’état de la bande dessinée. Mais le plaisir ne s’arrête pas là, la célèbre artiste Liana Kangas (She Said Destroy) réalisera un dessin en direct et répondra aux questions.

Dans un effort pour aider les détaillants de bandes dessinées à travers le pays, Mad Cave fera la promotion et acceptera les dons tout au long de l’événement pour le fonds de secours GO FUND ME de Mad Cave pour les détaillants de bandes dessinées américains. Si vous êtes un détaillant de bandes dessinées intéressé à participer à

l’effort de secours, veuillez contacter contact@madcavestudios.com pour plus d’informations.

Le calendrier complet des événements de Mad Cave Showcase sera le suivant:

12 h HNE

– Bienvenue au spectacle

– Entretien avec l’écrivain de Savage Bastards, David Galiano

– Entretien avec l’écrivain de Battlecats, Wolvenheart et plus encore, Mark London

– Concours en direct

13 h HNE

– Entretien avec les nouveaux membres éditoriaux de Mad Cave; Steenz, Erica Schultz et Michael Moccio

– Entretien avec Christopher Sebela et David Stoll pour discuter d’un tout nouveau projet

– Entretien avec Matthew Erman et Shelby Criswell pour discuter d’un tout nouveau projet

14 h 00 HNE

– Dessin en direct avec Liana Kangas

15 h 00 HNE

– Discussion sur l’état de l’industrie avec Chris Arrant et Chris Fernandez

– Présentation des produits Mad Cave Studios

16 h 00 HNE

Nouveaux teasers de bandes dessinées et à quoi s’attendre pour le reste de l’année

– 2020 Mad Cave Talent Search discussion et détails

– Concours en direct

– Q + A en direct

– Au revoir et merci de nous rejoindre

Mad Cave Studios est un éditeur de bandes dessinées et de romans graphiques fondé par Mark London en 2014, animé par la folie et engagé dans la qualité. De l’horreur et de la fantaisie à la science-fiction et à l’aventure, Mad Cave Studios a une bande dessinée pour vous.