Sebastian Rode lance une application selfie pour les fans

Le milieu de terrain de l’Eintracht Francfort, Sebastian Rode, lance une application de selfie pour les fans sous le slogan « Votre instantané pour l’éternité », qui est censée permettre aux fans de football de prendre des photos avec leurs stars – même pendant la pandémie corona.

En outre, avec chaque StarSnap (www.StarSnap.de) quelque chose de bien est fait et l’association à but non lucratif German Football Ambassador eV (www.fussballbotschafter.de) est soutenue. Rode soutient cette association depuis plusieurs années.

«Nous avions le développement de ‘StarSnap’ dans le pipeline depuis longtemps, mais surtout grâce au COVID-19, la décision a mûri plus rapidement pour pouvoir être avec mes fans, même dans les moments difficiles. Nous voulons rendre cela possible pour d’autres joueurs de football à l’avenir», a souligné Rode.