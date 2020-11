Sebastian Kehl explique Formtief de Jadon Sancho

Sebastian Professional The Multi-Tasker Gel nettoyant 3en1 250ml

Sebastian Professional The Multi-Tasker Gel nettoyant 3en1 250ml a été conçu pour nettoyer les cheveux, la barbe et le corps. Grâce à sa formule à base de guarana et avec un parfum stimulant de bergamote et poivre rose apporte une fraîcheur intense.