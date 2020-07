Sebastian Hoeneß devient le nouvel entraîneur du TSG Hoffenheim

La recherche d’un entraîneur au TSG Hoffenheim est terminée: Sebastian Hoeneß succède à Alfred Schreuder – et offre plus qu’un simple nom.

Un Hoeneß comme une lueur d’espoir à Hoffenheim: Avec l’ajout de l’une des familles de footballeurs allemandes les plus en vue, TSG entre dans la nouvelle saison de Bundesliga. Lundi, Kraichgau a présenté Sebastian Hoeneß comme nouvel entraîneur, le fils de l’ancien manager du Hertha Dieter et le neveu du président honoraire de Bavière, Uli Hoeneß, recevra un contrat jusqu’en 2023 à Hoffenheim.

Le joueur de 38 ans avait récemment entraîné la deuxième équipe de champions du record du Bayern Munich et a étonnamment conduit au championnat en 3e division. « Travailler chez TSG Hoffenheim est un défi de taille que j’ai vraiment hâte de relever. La philosophie de base du club est identique à mon idée du football – offensif, courageux, flexible et toujours actif », a déclaré Hoeneß, qui auparavant L’entraîneur David Krecidlo (36 ans) l’amène avec lui et commencera à travailler à Hoffenheim avec le début de l’entraînement le 2 août.

Hoeneß succède à TSG, le Néerlandais Alfred Schreuder, libéré en juin. Sous la direction d’une équipe d’entraîneurs intérimaire de six membres, Hoffenheim avait alors atteint la sixième place de la Bundesliga et était ainsi entrée en Ligue Europa. Le directeur sportif Alexander Rosen a maintenant décrit Hoeneß comme une « solution de souhait » dont « la vision du football correspond parfaitement à la philosophie et à la stratégie de TSG ».

Le déménagement de Hoeneß à Hoffenheim était récemment devenu de plus en plus évident. L’hymne de louange de l’entraîneur-chef du Bayern Hansi Flick dimanche sonnait comme un adieu. « Nous savions et soupçonnions tous qu’il pensait et son objectif était la Bundesliga. C’est tout à fait naturel », a déclaré Flick à propos de Hoeneß: « Il est encore un jeune entraîneur, mais a déjà laissé des empreintes ici et beaucoup. a fonctionné avec succès. » L’assistant de Flick avait précédemment salué Hermann Gerland Hoeneß comme « un grand talent d’entraîneur ».

Hoeneß: « Sait que le nom de famille polarise »

Florian Kohfeldt avait longtemps été considéré comme l’un des meilleurs candidats à Hoffenheim, mais après la relégation réussie, il a décidé de rester avec le Werder Brême. Puis Hoeneß, qui a fait sensation avec le football offensif rafraîchissant dans le « petit » Bayern en 3e championnat, est rapidement apparu.

Sebastian Hoeneß est bien conscient de l’effet de son nom de famille proéminent et des attentes associées. « Je sais que le nom de famille se polarise, notamment en ce qui concerne le Bayern Munich », a-t-il déclaré au Süddeutsche Zeitung en novembre: « Je sais que la pression sur moi est au départ plus forte que celle des autres entraîneurs. »

Hoeneß est une vieille connaissance du Kraichgau. Dans la saison 2006/07, il a joué pour la deuxième équipe de Hoffenheim. Hoeneß a gagné ses éperons en tant qu’entraîneur, qui avait terminé sa carrière de joueur à 28 ans, mais ailleurs.

Il a fréquenté Pep Guardiola, Thomas Tuchel et Huub Stevens, a travaillé dans la jeunesse du RB Leipzig et a entraîné les U19 du Bayern – même si l’oncle Uli n’était « pas séduit par l’idée », comme le disait Sebastian Hoeneß. Pour la saison 2019/20, il a même repris la deuxième équipe de Munich. Avec un succès exaltant, qui lui a désormais ouvert la porte de la Bundesliga.

