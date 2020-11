Sean Connery près de Saved Beverly Hills Cop III – betanewsfr

Après la perte colossalement triste de Sean Connery au cours du week-end, il n’est pas surprenant de voir tout un barrage de trucs triviaux – sur tout, des projets que le légendaire Scotsman a transmis aux studios de cinéma suspendus devant le joueur né à Édimbourg – né comme un or – carotte peinte – pop up.

L’un, comme vous l’avez peut-être lu, était un fil très intrigant sur le bref flirt de Connery avec le film de braquage réalisé par Brett Ratner «Josiah’s Canon». Je me souviens à l’époque que l’excuse officielle pour la sortie de Connery était qu’il voulait se libérer du temps pour écrire son autobiographie, mais semble le principale La raison pour laquelle Ratner aurait perdu son étoile était que le cinéaste ne pouvait pas tenir un rendez-vous. Connery a eu froid aux pieds – et c’est juste – parce qu’il ne pensait pas qu’il était une priorité. Bien que le nom du cinéaste n’ait pas été mentionné, ni le titre du film, tout lecteur occasionnel des métiers y met deux et deux ensemble.

Volé un autre projet Connery à cause de la paresse que nous étions. Soupir.

Un projet pour lequel Paramount chassait brièvement Connery au début des années 90 n’a pas encore été mentionné – et c’est un doozie. Tout en jouant avec les concepts d’un troisième film «Beverly Hills Cop», le studio «Hunt for Red October» de Connery a envisagé une équipe Axel Foley et 007 – enfin, un peu.

Les premières ébauches du scénario avaient conduit Eddie Murphy à Detroit à Londres où il faisait équipe avec un détective de Scotland Yard, joué par Connery. Ils ne pouvaient tout simplement pas décider d’une raison pour laquelle Foley serait de l’autre côté de l’étang.

Dans une version, un scénario «Die Hard» s’est déroulé dans lequel Foley, Rosewood (juge Reinhold) et Taggart (John Ashton) se sont rendus à Londres où ils tentaient de libérer leur bien-aimé capitaine Bogomil (Ronny Cox) des terroristes qui tenaient lui et d’autres otages à la Convention internationale de police. Nul doute que le ferblantier local de Connery y aurait pris en compte quelque part. Une autre prise a fait équipe Murphy avec John Cleese pour vaincre les frères Kray. Cependant, tout le monde était plutôt chaud sur l’idée de Connery – mais ils le feraient fonctionner? – tout le monde sauf les comptables du studio.

Lorsque le budget d’un « Cop 3 » sur un plateau britannique a commencé à devenir incontrôlable (Connery à lui seul aurait coûté une minute au studio) et que le studio a eu du mal à se fixer sur un scénario, la production a complètement perdu Cox et Ashton – qui avait d’autres engagements.

À côté? le budget.

Et nous savons ce qui s’est passé ensuite.

Je ne peux pas tout à fait imaginer un « Beverly Hills Cop III » avec Murphy et Connery rebondissant l’un sur l’autre, c’est un concept difficile, et c’est peut-être pourquoi l’idée n’a jamais dépassé un brouillon ou deux. Pourtant, même un film médiocre avec ce duo aurait probablement été plus excitant que de voir Axel sauter dans Wonderland pendant 90 minutes.