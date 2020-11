Sean Connery est mort de pneumonie, d’insuffisance cardiaque et d’autres problèmes sous-jacents

La nouvelle a été annoncée pour la première fois que Sean Connery était décédé le 31 octobre 2020 à son domicile aux Bahamas. Il a d’abord été signalé qu’il était «malade depuis un certain temps». TMZ a maintenant obtenu son certificat de décès, qui énumère la cause officielle comme une insuffisance respiratoire. Le certificat de décès attribue l’insuffisance respiratoire à une combinaison de pneumonie, de vieillesse et de fibrillation auriculaire, une condition qui peut provoquer des battements cardiaques irréguliers, une insuffisance cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.