Sean Connery a maudit les dirigeants de Disney pour sauver le rocher, déclare Michael Bay

in

Directeur Michael Bay’s Le rocher reste une offre cinématographique estivale par excellence. Sorti en 1996, l’une des meilleures années pour les superproductions d’action, le classique de Bay s’est classé parmi les 4 meilleurs au box-office, juste derrière des classiques comme Le jour de l’indépendance, Tornade et Mission impossible. Fait intéressant, alors que la gravité grisonnante à l’écran de Sean Connery récemment passé a complété son assaut interminable d’action palpitante, il semble que la grande star décédée a également contribué au film de manière existentielle.

Il s’avère que Connery, qui, bien sûr, a joué dans Le rocher aux côtés de Nicolas Cage, a joué un rôle instrumental dans les coulisses pendant une période particulièrement difficile de la production du film, comme le révèle Bay dans son hommage à la légende décédée sur THR. Alors que Bay décrit sa propre nervosité initiale en tant que jeune parvenu chargé de diriger l’icône écossaise sans fioritures, il révèle que Connery est devenu un allié clé lors de ses tensions bien médiatisées avec les dirigeants de Walt Disney Studios (qui a distribué via sa bannière Buena Vista Pictures ), car la production du film était en retard et les coffres s’amenuisaient. De manière pertinente, une tirade de Connery chargée de malédictions a fini par obtenir une grande partie du budget de 75 millions de dollars du film.

« Ce garçon fait du bon travail, et vous vivez dans votre Disney Fucking Ivory Tower et nous avons besoin de plus de putain d’argent !! » C’est ce que Bay se souvient que Connery a crié – dans un brogue écossais emblématique – en le défendant devant un groupe de dirigeants de Disney visiblement choqués. En fait, plutôt que de perdre du temps à être offensé, le groupe a immédiatement accepté la demande grossière de Connery, répondant: «OK. Combien? »

Cependant, il y a un contexte à couvrir ici concernant ce qui a conduit à ce moment monumental dans les coulisses. Bay, qui n’avait que 31 ans au moment de la sortie du film et qui vient de rompre avec le premier long métrage de 1995 Mauvais garçons– se dit «jeune-muet» Le rocheret révèle que Connery – qui avait 65 ans au moment de la sortie du film – a simplement appelé le pilote au visage frais comme «Boy». Il explique avoir donné nerveusement à Connery sa première direction en disant: «Euh, Sean, pouvez-vous s’il vous plaît faire ça moins charmant.» Il a dit: « Bien sûr, mon garçon! » Alors que ce surnom aurait frotté quelqu’un d’autre dans le mauvais sens, il s’est avéré être un terme d’affection; celui que Connery soutiendrait avec ses actions pendant la scène de poursuite en voiture du film, qui a fait un sacré désordre dans certaines rues de San Francisco.

Partager : Tweet