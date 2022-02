SEAL Team : La série se prépare pour son premier film avec plusieurs acteurs

Après que la série SEAL Team a changé de chaîne pour diffuser ses épisodes outre-Atlantique, il a été annoncé qu’elle préparait également son premier film, qui mettra en scène certains des acteurs principaux.

La série militaire populaire qui appartenait au réseau de télévision CBS et qui est maintenant passée à Paramount +, SEAL Team, a connu de grands changements depuis la première de sa saison 5, non seulement pour son changement de réseau, mais aussi pour les changements dans ses histoires et l’annonce de son premier film, quelque chose qui a surpris tous les téléspectateurs en raison des acteurs qui y joueront.

Un premier film en préparation

Rappelons que depuis la première saison de SEAL Team, les téléspectateurs ont apprécié la série sur le réseau CBS, mais que tout a changé en novembre 2021 lorsqu’elle a intégré le service de streaming Paramount+. Aujourd’hui, ViacomCBS, la société à l’origine de la chaîne et du streamer, a fait une autre annonce importante.

Comme la série n’a plus de restrictions qui divisent, les fans ont remarqué que le drame est devenu plus « graveleux », sans intrigue interdite, avec beaucoup plus d’action et des scènes extrêmement choquantes. Le nouveau bond en avant de la série est donc la production d’un film exclusif, a annoncé ViacomCBS.

Cependant, il s’agissait d’une double annonce, car la société a également déclaré qu’elle allait réaliser un autre spin-off de la populaire franchise NCIS, appelé NCIS Sydney, mais cette fois-ci, il sera diffusé sur Paramount + Australie, a confirmé le président et PDG de la chaîne, George Cheeks :

« Ces deux projets représentent deux nouvelles façons d’étendre l’empreinte de nos studios tout en soutenant la mission de l’entreprise, qui est de faire avancer la radiodiffusion. »

Quelle sera l’histoire du film SEAL Team ?

« Nous avons la liste de production, l’infrastructure de production et la bibliothèque profonde pour être créatifs et agiles avec des franchises et d’autres IP pour les publics nationaux et internationaux. »

Selon le site Deadline, ce film SEAL Team n’aura aucun lien entre les cinquième et sixième saisons de la série, puisqu’il s’agira d’un projet complètement distinct. En fait, l’acteur qui joue Jason Hayes, David Boreanaz, a assuré que le film ne ralentira pas lorsque les caméras cesseront de tourner sur ce nouveau film, car il n’a pas été confirmé s’il y participera effectivement, mais il est très probable que ce soit le cas.

Les fans de SEAL Team ne sont pas seulement excités par le nouveau film que la série apportera, mais aussi par le renouvellement du drame militaire pour sa sixième saison, une fois arrivé sur le réseau de télévision Paramount+.

Pour rappel, en France, la série est diffusée sur M6 uniquement.