SEAL Team : L’acteur de Ray Perry révèle une bonne nouvelle avec cette vidéo

L’une des séries militaires les plus médiatisées ces dernières années est SEAL Team, qui s’apprête à lancer la saison 5. Une récente vidéo promotionnelle mettant en scène l’acteur de Ray Perry a suscité l’enthousiasme des fans.

La populaire série télévisée de CBS, diffusée en France sur M6, SEAL Team a surpris les téléspectateurs qui attendent outre-Atlantique la sortie de la saison 5 avec une vidéo promotionnelle présentant certaines des histoires que Ray Perry (Neil Brown Jr.) a vécues et vivra.

Dans l’une de nos précédentes notes sur SEAL Team, nous parlions des acteurs qui ont quitté la série, comme Lucca De Oliveira, qui jouait Vic Lopez, et qui n’a eu qu’un court passage dans la série.

Récemment, le compte Twitter officiel de la série a publié une vidéo de la star Neil Brown Jr. qui joue le rôle de Ray Perry partageant quelques grandes nouvelles sur la saison 5 de SEAL Team.

We're BACK in production! What are your Season 5 predictions? #SEALTeam pic.twitter.com/0thesupPHU

— SEAL Team (@SEALTeamCBS) August 2, 2021