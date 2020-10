Sea of ​​Thieves: Fate of the Damned est là, et cela semble assez familier

Sea of ​​Thieves: Fate of the Damned est officiellement en ligne en tant que mise à jour d’octobre, débarquant juste à temps pour Halloween. Alors oui, même les jeux de pirates sont des jeux d’Halloween maintenant. Rare a levé le voile sur le nouveau contenu parallèlement au lancement de la mise à jour aujourd’hui, mais vous constaterez que beaucoup de ce contenu vous semble assez familier.

Les nouveaux objectifs de Fate of the Damned vous permettront de rechercher des rats de cale squelettiques, de prendre les flammes de leurs lanternes fantomatiques et de les utiliser pour vaincre des équipages et des boss maigres. Ils lâcheront du butin, y compris un crâne rituel, qui peut être utilisé pour affronter à nouveau le Fort des damnés.

La mise à jour comprend également un nouvel onglet d’événements, qui mettra en évidence la gamme de plus en plus prolifique de défis à durée limitée qui tournent à travers Sea of ​​Thieves. Le déverrouillage de l’événement spécifique au destin des damnés comprend la lanterne et le jeu d’armes correctement effrayants. Pirate Legends peut récupérer les costumes de capitaine et d’équipage Soulflame.

Si vous cherchez à payer pour de nouveaux produits cosmétiques, le magasin en argent réel propose une nouvelle gamme d’objets de collection effrayants, y compris des animaux squelettes, pour le chien de mer mort-vivant dont vous avez toujours rêvé.

Consultez tous les détails dans les notes de publication ou dans la bande-annonce ci-dessus.