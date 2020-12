Sea of ​​Thieves abandonne les mises à jour mensuelles au profit des saisons et d’un laissez-passer de combat

Sea of ​​Thieves a reçu (principalement) des mises à jour mensuelles pendant la majeure partie des deux dernières années, mais cela change à l’approche de 2021. Les développeurs de Rare ont taquiné que 2021 serait la plus grande année du jeu, et cela commence par un nouveau plan de contenu saisonnier et un système de progression démarrent le mois prochain.

Sea of ​​Thieves: La première saison commence en janvier. Chaque saison durera environ trois mois et commencera par l’introduction d’un nouveau contenu majeur, ainsi que d’événements réguliers en direct et de nouvelles récompenses à débloquer. La première saison présentera un nouveau type de voyage de la Merchant Alliance, où vous effectuez un travail de détective pirate pour découvrir une cargaison perdue dans le monde.

Un nouveau système de progression saisonnière vous permettra de construire votre expérience à travers 100 niveaux de renommée pirate, à travers toutes vos activités normales. Les niveaux de renommée vous permettront de débloquer des produits cosmétiques supplémentaires, y compris des vêtements et des looks de navire. Il y aura également des défis spécifiques qui vous dirigeront vers l’ancien contenu ou vous demanderont de jouer de manière unique.

Bien que tout cela soit gratuit, vous pourrez également payer pour accéder à un pass de combat premium pour des récompenses supplémentaires au fur et à mesure que vous progresserez dans les niveaux de renommée. Comme vous vous en doutez, le Plunder Pass vous donnera accès à des récompenses uniques, y compris des objets de la boutique en argent réel.

Chaque mois, Sea of ​​Thieves accueillera un événement en direct, d’une portée similaire à quelque chose comme Fate of the Damned. Cela s’ajoute à la rotation habituelle et plus régulière des événements en direct.

Les développeurs disent également que le mode aventure sera le principal objectif à l’avenir. Bien que Arena continue d’être pris en charge, ne vous attendez pas à ce que le mode PvP obtienne une tonne de concentration dans un proche avenir.

