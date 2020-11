Se souvenir de la scène où Ant-Man combat le faucon – / Film

(Bienvenue à Grands moments de l’histoire du MCU, où nous nous souvenons avec tendresse de petits morceaux qui nous ont fait tomber amoureux du MCU.)

Voyagez avec moi dans les temps anciens. Joe Biden était simplement vice-président. Batman v Superman: l’aube de la justice avait encore du potentiel pour être le plus grand film jamais réalisé. Prince et David Bowie étaient toujours avec nous. C’était en 2015, il y a environ cent ans.

En termes de Marvel, c’était l’année de Avengers: l’ère d’Ultron et le sujet d’aujourd’hui, L’homme fourmi. Un film ne pourrait pas être plus grand. L’autre ne pouvait pas être plus dépendant du charme. Entre les deux, L’homme fourmi a mieux vieilli simplement parce que le charme réussi durera toujours plus longtemps que les bombes confuses, bien que bien intentionnées.

C’était aussi une époque Marvel où les personnages devaient gagner leur place dans l’Univers à eux seuls. Les films Marvel plus récents ont fait appel à des équipes pour en avoir plus pour leur argent (Thor & Hulk, Captain Marvel & Agent Fury, Spider-Man & Iron Man). L’homme fourmi a dû développer ses propres personnages, structures de plaisanterie et esthétique de l’action. Il doit également surmonter le drame des coulisses alors que le cinéaste acclamé Edgar Wright a quitté le projet tard dans le développement, laissant les rênes au moins manifestement excitant Peyton Reed.

Et (alerte spoiler) il a surmonté ce drame. L’homme fourmi réussi. Le personnage est immédiatement revenu dans Captain America: guerre civile et plus tard devenir un énorme joueur dans Avengers: Fin de partie. Mais les gens sont tombés amoureux de lui dans un vide qui n’avait que très peu à voir avec l’univers Marvel. Cela dit, la meilleure séquence du film se trouve être quand il traverse complètement le monde plus large de Marvel.

La scène

L’homme fourmi est une sorte de film de braquage. Pas autant un film de braquage que Marvel nous l’a dit avant sa sortie, mais toujours plus un film de braquage que tout autre film Marvel. Le dont nous parlons ici commence avec l’arrivée d’Ant-Man à un endroit où il a l’intention de soulever des technologies pour son mentor réticent, Hank Pym. À la surprise de tout le monde, le matériel est situé au QG des Avengers, et pour l’obtenir, Ant-Man doit combattre The Falcon.

C’est un grand combat en soi. Pour commencer, personne n’essaie vraiment de se blesser, donc cela reste léger tout au long. Les manigances de rétrécissement d’Ant-Man sont très amusantes non seulement à regarder visuellement, mais aussi à comprendre, comme, scientifiquement. Mais en plus de cela, cela nous donne également une occasion rare de voir de quoi The Falcon est capable. Sa visière lui permet de localiser et de voir Ant-Man même quand il est petit, sinon le combat serait terminé en un instant. C’est juste joyeux de les voir s’affronter pendant un moment. Au sol et dans les airs. Grand et petit. Finalement, Ant-Man débranche les bougies d’allumage de Falcon ou autre et gagne, ce qui est très embarrassant pour The Falcon. Je suis désolé de vous dire ce Falcon, mais c’est en quelque sorte votre affaire.

Pourquoi c’est génial

Je pense qu’il est important de noter à quel point Scott Lang est unique dans l’univers Marvel, en particulier avant que son interprétation de Peter Parker n’apparaisse. Il est le premier de ces personnages qui n’est pas une combinaison de militaire de génie millionnaire. En d’autres termes, il est comme nous. Les Avengers sont des célébrités pour lui et il agit en conséquence en leur présence. Cela me fait me sentir très mal quand tout le monde le traite si horriblement Fin du jeu, mais ce n’est ni ici ni là-bas.

Le fait est que voir Ant-Man interagir avec un Avenger est très amusant simplement parce que le statut est tellement dépareillé entre eux, même si nous étions dans un théâtre à regarder un film Ant-Man alors qu’ici en 2020, le meilleur Falcon obtiendra est une émission télévisée à titre partagé. Vous soutenez Ant-Man contre ce qui serait normalement un héros, ce qui est une étrange dynamique offerte par le fait qu’il est techniquement un criminel.

Je vais vous dire quoi d’autre! Âge d’Ultron s’est terminé avec une gamme Avengers très différente dans un tout nouveau siège social. Aucun de nous ne savait quand nous pourrions enfin voir cette nouvelle itération de l’équipe en action, et il y avait une soif pour plus d’action Vision à tout le moins. Ce L’homme fourmi La scène n’a pas livré cela, mais ce fut une surprise très inattendue de voir un semblant de statu quo des Avengers alors que Falcon assure la sécurité du QG. Est-ce quelque chose qu’il fait tous les jours? War Machine prend-il jamais un changement? À quelle fréquence les ne’er-do-well essaient-ils de voler le QG des Avengers? Je ne sais pas! Mais je suis reconnaissant de L’homme fourmi pour m’avoir suffisamment rapproché pour poser ces questions dans ma tête en premier lieu.

Et qu’est-ce qui se passerait si?

Et si Ant-Man perdait le combat? Comme si Vision était là-bas au lieu de Falcon et de sa technologie défectueuse. Il y a de la place pour croire que l’Ant-Man très bon enfant pourrait obtenir sa précieuse technologie après avoir été attaché à une chaise, renversant ses haricots pendant un moment, mais probablement pas. Donc, le truc d’Ant-Man dans son ensemble se déroule avant même qu’il ne commence vraiment. Yellowjacket réussit à vendre la technologie de rétrécissement de Pym aux militaires, ce qui n’est probablement pas idéal. Mais pire que cela, Ant-Man n’arrive jamais là où il doit être pour découvrir le voyage dans le temps et sauver la moitié de l’univers. C’est donc une bonne chose qu’il ait combattu le Falcon et non quelqu’un qui représente une menace réelle.

Articles sympas sur le Web: