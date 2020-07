Sculpture de l’emblématique mont Rushmore, 1927-1941

L’idée de créer une sculpture monumentale dans les Black Hills a été suggérée pour la première fois en 1923 par l’historien de l’État du Dakota du Sud, Doane Robinson, qui avait envisagé de créer des ressemblances de célèbres personnalités amérindiennes et américaines du Old West sur une formation rocheuse ressemblant à des aiguilles à Custer State Park.

Cependant, le sculpteur américain Gutzon Borglum, qui a été embauché pour concevoir et exécuter le projet, a rejeté ce site parce que la roche y était trop érodée et instable et a plutôt choisi le mont Rushmore à proximité avec sa paroi rocheuse de granit solide.

Borglum a également proposé que les quatre têtes de la sculpture symbolisent les 150 premières années des États-Unis: Washington pour représenter la fondation du pays; Jefferson, son expansion à travers le continent; Roosevelt, son développement au niveau national et en tant que puissance mondiale; et Lincoln, sa préservation à travers l’épreuve de la guerre civile.

Entre le 4 octobre 1927 et le 31 octobre 1941, Gutzon Borglum et 400 ouvriers ont sculpté les sculptures colossales de 18 mètres de haut des présidents des États-Unis George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln.

Les progrès ont été entravés par des déficits de financement périodiques, des problèmes de conception (la ressemblance de Jefferson, à l’origine du côté droit de Washington, a dû être refaite de l’autre côté) et la mort de Borglum en mars 1941, plusieurs mois avant la fin de la sculpture. Le fils de Borglum, Lincoln, a repris le travail final sur le projet, qui a été achevé en octobre 1941.

En tout, le travail consistait en six ans et demi de sculpture réelle par des centaines de travailleurs, qui ont utilisé de la dynamite, des marteaux-piqueurs, des ciseaux et des perceuses pour façonner l’assemblage massif de sculptures en pierre.

La technique de Borglum consistait à faire sauter une grande partie de la roche avec des explosifs, à forer un grand nombre de trous rapprochés, puis à ébrécher la roche restante jusqu’à ce que la surface soit lisse.

Une grande partie des 450 000 tonnes de roches enlevées au cours du processus a été laissée en tas à la base du mémorial. Le gouvernement fédéral a payé la majeure partie du coût de près de 1 million de dollars, le reste provenant principalement de dons privés. La tête de Washington a été consacrée en 1930, celle de Jefferson en 1936, celle de Lincoln en 1937 et celle de Roosevelt en 1939.

Le mont Rushmore a été construit avec l’intention de symboliser «le triomphe de la société moderne et de la démocratie», pour les derniers occupants autochtones. Cependant, pour les Sioux Lakota, le monument incarne une histoire de «lutte et profanation».

Le gouvernement américain a promis le territoire Sioux, y compris la totalité des Black Hills, dans le Traité de 1868. Cela n’a duré que jusqu’à la découverte d’or sur la terre, et peu de temps après, les colons blancs ont émigré dans la région dans les années 1870. Le gouvernement fédéral a alors forcé les Sioux à renoncer à la partie Black Hills de leur réserve.

La bataille qui a eu lieu en 1890 entre l’armée américaine et les Amérindiens est connue sous le nom de massacre du genou blessé, «où des centaines de femmes, d’enfants et d’hommes Sioux non armés ont été abattus par les troupes américaines», comme l’a résumé PBS à propos de l’historien Le récit de l’événement par Dee Brown.

La décision de la Cour suprême des États-Unis en 1980, United States v. Sioux Nation of Indians, a statué que les Sioux n’avaient pas reçu une juste compensation pour leurs terres dans les Black Hills, qui comprennent le mont Rushmore.

Le mémorial fait maintenant partie des propriétés NPS les plus visitées et est l’une des principales attractions touristiques du pays. Au fil des ans, les éléments de l’infrastructure du site, comme l’accessibilité et les installations et services pour les visiteurs, ont été améliorés et agrandis pour accueillir les deux millions de personnes ou plus qui s’y rendent chaque année.

Parmi ceux-ci se trouve l’avenue des drapeaux (ouverte en 1976), une passerelle menant vers la montagne qui est flanquée des deux côtés des drapeaux des 56 États et territoires du pays. Une autre rénovation majeure, achevée en 1998, a ajouté la terrasse Grand View et son amphithéâtre, offrant des vues sur le monument à l’extrémité nord (à flanc de montagne) de l’avenue des drapeaux; le Presidential Trail, qui offre les vues les plus proches de la sculpture; et le Lincoln Borglum Museum, qui présente des expositions sur l’histoire du mémorial. L’atelier du sculpteur (1939) présente les outils utilisés dans la sculpture et le modèle réduit utilisé pour créer la sculpture.

(Crédit photo: Bibliothèque du Congrès / Photos d’archives / Getty Images / Encyclopédie Britannica).