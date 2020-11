Scream 5 Script est à la fois frais et nostalgique – / Film

Crier a revitalisé le genre d’horreur avec son script intelligent et conscient de lui-même, célèbre pour ses personnages dans un film d’horreur qui comprenaient les règles d’être dans un film d’horreur. Ce n’était pas exactement la première fois qu’un film faisait ça – Crier le réalisateur Wes Craven avait déjà couvert ce terrain auparavant dans son film Le nouveau cauchemar de Wes Craven.

Mais cela semblait frais et branché, et a cédé la place à un boom des films d’horreur avec beaucoup de méta-scripts clignotants essayant tous d’imiter Crier. Il a également cédé la place à plusieurs Crier suites, qui ont toutes suivi la même formule. Maintenant il y a un nouveau Crier film en production, Cri 5 (c’est exactement ce que tout le monde appelle pour l’instant; nous ne connaissons pas encore le titre réel). Mais, assez curieusement, original Crier scénariste Kevin Williamson dit que s’il pouvait offrir des conseils pour le nouveau Crier, ce serait rendre le film moins conscient de lui-même.

Quand vous pensez au Crier franchise, vous avez tendance à penser à quel point la série était méta et consciente de soi. C’était en quelque sorte le crochet entier – un film d’horreur qui reconnaît que c’était un film d’horreur. Mais pourrait Cri 5 est-ce que changer les choses? Lors d’un panel virtuel pour collecter des fonds pour une œuvre caritative, (via SyFy) Kevin Williamson, écrivain de Crier, Cri 2, et Cri 4 (Ehren Kruger a écrit Cri 3) a offert ce conseil surprenant en ce qui concerne la création d’un nouveau Crier film: «Pas de déconstruction. Pas de conscience de soi. Faites simplement le contraire de ce que nous avons fait. Williamson a ajouté: «Je crains que la franchise ne s’use avec toute la méta et la déconstruction et il n’y a que tellement de fois que vous le pouvez. Tant de gens ont depuis fait des films d’horreur comme celui-ci, ou dans la veine de. Vous craignez donc que cela suive son cours.

Alors que Williamson a certainement un point concernant la franchise potentiellement s’épuiser en faisant la même chose encore et encore, un Crier film qui n’est pas la conscience de soi ne ressemble pas à un Crier film. Mais Williamson ne dit pas exactement que le nouveau film renoncera complètement à cette approche. Au lieu de cela, il a dit que Cri 5 écrivains James Vanderbilt et Guy Busick ont trouvé un moyen de rendre la suite à la fois fraîche et familier: «Ce que j’aime dans le nouveau Crier est qu’il adopte une nouvelle approche. C’est ce beau genre de nouveau film frais, mais il a aussi ce facteur nostalgique qui le traverse. C’était pour moi un mélange parfait de la façon de faire le suivant Crier. C’était donc ce qui m’excitait le plus.

Williamson a également fait l’éloge Cri 5 directeurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, qui dirigeait l’excellent Prêt pas prêt: «Je suis époustouflé par les réalisateurs, et j’étais vraiment nerveux car personne n’est Wes Craven. J’ai vraiment hésité à monter à bord et à en faire partie, et je suis content de l’avoir fait parce que je pense que cela va rendre Wes fier.

Étoile Neve Campbell faisait également partie du panel, et elle a ajouté qu’elle aussi «craignait vraiment de faire l’un de ces films sans Wes». Cependant, Campbell a finalement signé sur le film après avoir reçu une lettre des cinéastes et avoir également regardé Prêt pas prêt. «J’ai regardé Prêt pas prêt, ce que je trouvais si bon, alors j’ai pensé: «Ils pourraient le faire» », a déclaré Campbell.

Je reste optimiste sur Cri 5. Bien que je ne sois pas tout à fait sûr de savoir quoi faire du commentaire de Williamson «pas de conscience de soi», je suis un grand fan Prêt pas prêt, et je suis très excité de voir comment tout cela se passe. Cri 5 est prêt à s’ouvrir 14 janvier 2022.

