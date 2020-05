Scream 5 incarne David Arquette en tant que shérif Dewey Riley

Scream 5 fait la une des journaux aujourd’hui après avoir annoncé le casting de David Arquette. Il reprendra son rôle de Dewey Riley, qui est apparu dans les quatre premiers films de la série. Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, responsable du succès de l’an dernier Prêt pas prêt, sont définis pour diriger Crier 5, le prochain épisode de la série d’horreur emblématique des années 90. Neve Campbell a également parlé de son retour et a déclaré dans une interview à Jake Hamilton que même s’ils ont eu des discussions, elle hésitait même à penser à revenir sans créateur de franchise Wes Craven, décédé en 2015. Craven a réalisé les quatre films précédents, et Campbell a également joué dans chacun d’eux. Variety a rapporté la nouvelle.

Quels autres personnages de Scream pourraient revenir?

« Je suis ravi de rejouer avec Dewey et de retrouver ma famille » Scream « , ancienne et nouvelle », a déclaré Arquette. « ‘Scream’ a été une si grande partie de ma vie, et pour les fans et moi-même, j’ai hâte d’honorer l’héritage de Wes Craven. » Producteur de retour Kevin Williamson J’avais ceci à dire sur le retour de la franchise: « Je suis ravi de retravailler avec David et de travailler avec Jamie, Guy et Radio Silence sur le prochain » Scream « », a déclaré Williamson. « Leur vision du film est à la fois originale, inventive et rend hommage à l’héritage de Wes d’une manière merveilleuse. » Ready or Not « était mon film d’horreur préféré de l’année dernière, et j’ai hâte de voir ce que leurs incroyables talents apportent à l’univers « Scream ». Je suis ravi d’en faire partie. «

Le film devrait commencer à tourner plus tard cette année. Il reste à voir combien de acteurs des quatre films précédents reviendront, mais vous pouvez parier qu’ils viseront autant qu’ils le pourront. Pour une série comme Crier il s’agit de faire du clown autour du genre, cela semble juste.

