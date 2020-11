Scream 5 Filming Wraps, est juste intitulé Scream – / Film

Cri 5 est en bonne voie d’atteindre sa date de sortie en janvier 2022. La suite / redémarrage à venir, qui est officiellement et confusément intitulé Crier, a officiellement terminé le tournage après une production de trois mois à Wilmington, en Caroline du Nord, au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours.

C’est une production remarquablement rapide au milieu de la pandémie, qui a ralenti la plupart des productions cinématographiques et télévisuelles à un rythme d’escargot en raison des protocoles de sécurité contre les coronavirus conçus pour protéger l’équipe et les membres de la distribution de la menace d’infection. Crier a également connu des retards liés aux coronavirus, après que trois membres d’équipage ont été testés positifs en septembre peu de temps après le début de la production. Cependant, cela a à peine causé un accroc dans le calendrier de tournage, qui a continué à se dérouler sans aucun retard. Avec une production relativement rapide, il semble Crier est sur le point d’ouvrir en salles en janvier 2022, sa nouvelle date de sortie cible après que la pandémie a poussé le film à partir de sa sortie initiale en 2021.

Les détails du tracé ne sont pas encore connus pour Crier, bien qu’original Crier l’écrivain Kevin Williamson a récemment fait l’éloge James Vanderbilt et Guy Busickscript pour être à la fois frais et familier. Le jour de la fin de la production, Williamson a également révélé dans un Tweet que le nouveau Crier la suite est juste intitulée Crier, le même que l’original.

«C’est un film sur Scream, dont je suis ravi d’annoncer que c’est le titre officiel du prochain film!» Williamson a tweeté. «Il y a près de 25 ans, lorsque j’ai écrit Scream et que Wes Craven l’a donné vie, je n’aurais pas pu imaginer l’impact durable que cela aurait sur vous, les fans.

Williamson a ajouté: «Je suis ravi que vous retourniez à Woodsboro et que vous ayez à nouveau vraiment peur. Je crois que Wes aurait été si fier du film que Matt et Tyler font. Je suis ravi d’être réuni avec Neve, Courteney, David et Marley, et de travailler aux côtés d’une nouvelle équipe de réalisateurs et d’un casting incroyable de nouveaux venus qui se sont réunis pour perpétuer l’héritage de Wes avec la relance prochaine de la franchise qui me tient tant à cœur. à mon cœur. »

Crier mettra en vedette le retour du pilier de la série Neve Campbell, qui a joué Sidney Prescott dans les quatre autres films, aux côtés des membres de la distribution de retour David Arquette et Courteney Cox. La relance en douceur de la propriété d’horreur bien-aimée sous Spyglass Media Group et Paramount mettra également en vedette les nouveaux arrivants de la franchise Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Marron, Mikey Madison, et Sonia Ben Ammar.

Radio Silence – l’équipe de réalisation qui comprend Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, qui nous a apporté l’incroyable film d’horreur 2019 Prêt pas prêt – dirigent Crier. Il marquera le premier Crier film sans Wes Craven à la barre.

Crier est prêt à s’ouvrir 14 janvier 2022.

