Scream 5 a terminé, découvrez les premières photos et le titre officiel

Le genre de l’horreur est unique, car les franchises emblématiques ne sont jamais vraiment mortes. Une variété de propriétés bien-aimées récemment retournées dans les théâtres comme Halloween et Un jeu d’enfant, et cette tendance s’est poursuivie avec Cri 5. Réalisé par Prêt pas prêt cinéastes Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, la suite très attendue de slasher réunira le trio original de héros avec un casting de nouveaux venus. La photographie principale du projet est déjà terminée et, pour célébrer le producteur exécutif, Kevin Williamson a partagé des photos du tournage, tout en révélant le titre officiel du film.