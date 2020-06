SCR Altach fait match nul contre SV Mattersburg

Après un match nul (1-1) mardi soir, lors du match à domicile contre Mattersburg, Altach ne peut plus abandonner la Bundesliga. Daniel Nussbaumer (3e) redonne une avance aux Vorarlbergers, mais Martin Pusic (17e) se dirige vers les invités. Le ballon de match pour Altach a été remis par Sidney Sam, qui a échoué avec un penalty au gardien Markus Kuster (73e).

Depuis que l’Autriche a gagné 2-0 (1-0) lors du match parallèle à Admira, le chasseur Altach est désormais à cinq points du leader du groupe de qualification de Vienne. L’avantage sur Mattersburg, troisième, est toujours de cinq points.

Altach n’a même pas eu besoin de deux minutes et demie pour la tournée. Après un comité du gardien Martin Kobras, le chef de la défense de Mattersburg, Jano, a mal jugé, ce qui a laissé Nussbaumer libre et l’a placé à 1 contre 0 avec une finition parfaite. C’était le troisième éclair de 20 ans. Déjà lors de la victoire 2-0 à Vienne contre l’Autriche (1er) et de la victoire 2-0 à domicile face à St. Pölten (3e), Nussbaumer avait marqué en moins de trois minutes.

Mattersburg répond rapidement à la direction d’Altach

Mais puisque Kobras a également mal jugé un corner d’Andreas Gruber, Mattersburg a pu célébrer l’égalisation après une tête de Pusic (17e). Le Burgenland a également bien joué dans l’épisode, mais la dernière passe n’a pas fonctionné. Cela s’applique également à Altach, c’est pourquoi les hôtes ont parfois essayé de le faire à distance. Par exemple, un tir dévié de Johannes Tartarotti siffla juste après la barre (65).

À la 71e minute, l’excitation a été multiple : First Pusic a détruit son adversaire Philipp Schmiedl dans la surface de réparation, mais le sifflet de l’arbitre Christopher Jäger est resté silencieux. Étonnamment, un coup de sifflet de pénalité a suivi quelques secondes plus tard, car cette fois il n’y avait aucune raison à cela après une situation entre Jano et Sam. Sam a commencé pour le coup de pied de pénalité, mais a échoué sur Kuster impeccable de cette soirée, qui a deviné le coin (73.).

Altach n’a pas gagné dans le duel de la quatrième saison avec les Burgenländer. Après le 0: 2 à Mattersburg, les trois plus jeunes duels se sont tous soldés par un nul. Altach est toujours la seule équipe du groupe de qualification invaincue, avec seulement sept victoires en sept matchs.

SCR Altach – SV Mattersburg: Les votes du match

Alex Pastoor (entraîneur Altach): » Après dix minutes, je pensais que je m’asseoirais sur le banc pendant 90 minutes, donc nous étions supérieurs. Mais ensuite nous avons laissé la pression et la tension disparaître. D’une manière ou d’une autre, l’équipe est revenue au lieu de fermer le sac. «

Franz Ponweiser (entraîneur de Mattersburg): » Ce point valait de l’or, car maintenant nous pouvons corriger la relégation contre l’Admira. Nous voulions rester invaincus aujourd’hui, mais après une bonne heure, nous avons lutté parce que nous avons physiquement atteint nos limites. Compliment à Kuster, qui pénalité bien sauvée encore mieux. «

Bundesliga: le stand des éliminatoires de qualification