SCR Altach et Admira Wacker se partagent 1: 1

Altach et Admira se sont de nouveau divisés 1: 1 (0: 0) dans le groupe de qualification. L’Altacher est resté victorieux pour le septième duel consécutif, à quatre points de la fin à trois points du leader Austria Vienna (2-1 au WSG Tirol). La ville du sud a rattrapé les Tyroliens aux points et est l’avant-dernière en raison de la meilleure différence de buts.

Roman Kerschbaum a amené l’Admira au premier plan dans le jeu fantôme et devant le directeur sportif de Flyeralarm Felix Magath (58 ans). Emanuel Schreiner (67.) avec son cinquième but de la saison égalisé pour les hôtes déterminants (67.), qui ne pouvaient pas jouer leur supériorité visuelle.

Admira, en revanche, a trouvé deux occasions convaincantes en un contre un: à la 19e minute, les invités ont commencé via Mario Pavelic et Seth Paintsil à la contre-attaque exemplaire, Jan Zwischenbrugger a sauvé de son gardien battu devant la ligne. Un peu plus tard, Roman Kerschbaum a raté le but ouvert après une passe à mi-hauteur de Paintsil (27e).

Les Vorarlbergers qui ont essayé de jouer la culture n’ont obtenu leur première chance réelle qu’à la minute 50. C’est Sam qui a sans succès visé le coin gauche. Sinon, les habitants du sud de Salzbourg ont bien compris comment réduire les cercles de la tête créatrice d’Altach.

SCR Altach échoue à nouveau

Les invités frappèrent d’un corner et d’une tête massive de Kerschbaum (58e). Altach est resté plus proactif, approché via Emir Karic, qui s’est éloigné du dos (61). A la 67e minute, « Jung-Papa » Schreiner égalise après l’égouttoir de Gebauer, le buteur doit être remplacé peu de temps après.

L’offensive d’Altach, qui avait entre-temps été complétée par Daniel Nussbaumer – la jeune star avait été relâchée par l’entraîneur Alex Pastoor – n’a toujours pas réussi à pousser pour la victoire. L’Admira a de nouveau gagné le point peut-être important dans la bataille de relégation en raison d’une performance défensive courageuse.

Table de Bundesliga du groupe de qualification