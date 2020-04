SCOTT SNYDER élargit DARK NIGHTS: DEATH METAL Pendant Coronavirus

Crédit: DC



Scott Snyder Crédit: Kat Calamia (Newsarama)



Alors que l’écrivain Scott Snyder tente de comprendre comment la crise du COVID-19 a modifié les plans de sa prochaine Nuits noires: Death Metal projet, il prend également le temps d’aider les créateurs dans le besoin grâce à la dernière collecte de fonds de Hero Initiative.

Hero Initiative, l’organisme de bienfaisance dédié à aider les créateurs de bandes dessinées ayant des besoins médicaux ou financiers, propose des expériences en ligne en direct avec une variété de créateurs de bandes dessinées, y compris une session de questions-réponses de 40 minutes avec Snyder via Zoom.

Le Q & A en direct, au prix de 200 $ par personne, n’est disponible que pour cinq personnes, et Snyder a dit qu’il « répondra à tout ce que n’importe qui veut » et « parlera de n’importe quel métier » – ainsi que de planifier quelques surprises.

L’événement Snyder est l’un des nombreux événements proposés actuellement par Hero Initiative, y compris les prochaines sessions avec Dave Gibbons, Mark Waid, Brian Azzarello, Cliff Chiang, Greg Rucka, John McCrea, Mike McKone, Ron Marz et Steve Borock.

Snyder a également récemment terminé une autre vente aux enchères pour que les lecteurs rejoignent un cours en ligne qu’il enseigne sur les premiers numéros, avec les bénéfices de cet événement au profit des librairies de bandes dessinées via la Fondation Binc.

La crise du COVID-19 a eu un impact significatif sur l’industrie de la bande dessinée, y compris des plans pour le très attendu de Snyder. Death Metal, qui l’unit à l’artiste Greg Capullo pour un suivi de leur succès Dark Nights: Métal un événement. Malgré les plans de DC de reprendre une publication limitée le 28 avril, le Death Metal La nouvelle date de début du projet n’est pas encore annoncée.

Newsarama a parlé à Snyder de ses questions et réponses sur l’initiative Hero et comment la crise affecte son travail sur Death Metal.

Newsarama: Scott, avant de plonger dans ce que vous faites pour Hero Initiative, je comprends Dark Nights: Death Metal a été retardé.

Scott Snyder: Ouais, en termes de dates de sortie, je suis en quelque sorte en train de choisir ce que DC pense être le mieux. Je sens que je ne suis pas au courant des conversations avec d’autres distributeurs ou avec aucun d’entre eux. J’ai donc du mal à déterminer quelle est la meilleure chose. Je pense que Greg et moi étions très catégoriques sur le fait de ne pas vouloir publier le livre numériquement alors que les magasins étaient toujours fermés. Donc au moins cette partie, nous en faisions partie. Mais DC n’avait pas non plus l’intention de le faire.

Je sais que DC est très, très soucieux de s’assurer que quoi qu’ils fassent, cela aidera le marché direct autant que possible. Ils se soucient profondément des magasins. Et je fais confiance à leur jugement sur le long terme, et nous ne faisons que rouler avec ce qu’ils jugent le mieux.

Je dirai que je pense que l’une des choses que tout cela a signalées est que nous devons trouver une meilleure façon de progresser en tant qu’industrie, en termes de modèles de distribution, en termes de relation entre le numérique et l’imprimé, en en termes de la façon dont nous, en tant qu’éditeurs, regardons nos magasins, la façon dont nous, en tant que créateurs, créons des relations avec les fans – il est souligné tant de lacunes et d’endroits que nous pourrions faire mieux tout autour.

J’espère que nous en sortirons comme une industrie beaucoup plus forte. Mais je pense que nous ne pouvons pas revenir à la façon dont nous étions en termes de ne pas faire d’ajustements où nous nous assurons que ce genre de chose ne peut pas se reproduire et que toute la chaîne s’effondre sur tout type d’acte de Dieu de cette façon.

Nrama: Parlons des trucs de Hero Initiative que vous et d’autres créateurs faites. Comment est-ce arrivé?

Snyder: Ouais, j’ai une longue relation avec eux. Je veux dire, de toutes les conventions et autres – vous savez, nous avons un gros pot sur la table. Et j’ai déjà fait des choses pour eux. Je pense que c’est au cours des deux premières années où j’ai fait de la bande dessinée que j’ai appris à les connaître.

Alors, quand j’ai entendu qu’ils organisaient des événements privés pour collecter des fonds, j’étais ravi de faire partie de l’équipe. Je suis vraiment excité qu’ils aient accepté de m’avoir, et je suis vraiment là pour lever autant que je peux.

Hero Initiative est consacrée aux créateurs et à l’industrie depuis le tout début, et ils ont déjà fait un excellent travail lors d’événements auxquels j’ai participé avec Greg Capullo et d’autres. C’est une organisation fantastique et je suis fier de faire partie de leurs efforts.

Nrama: Pouvez-vous décrire le « Chat et Q-And-A » que vous faites pour Hero Initiative? Vous venez de faire une autre chose comme ça pour les magasins de bandes dessinées, non?

Snyder: Oui, j’ai eu une vente aux enchères pour la BINC (Book Industry Charitable Foundation), pour récolter des fonds. J’enseigne une classe sur les premiers problèmes, et nous avons eu une offre pour des places dans cette classe. Et ça s’est bien passé mieux que ce à quoi je m’attendais, donc je suis un peu dépassé par ça.

Pour la session Hero Initiative, j’ai pensé que je ferais quelque chose qui ressemble plus à une conversation. Je répondrai donc à tous les spoilers. Je vais parler de n’importe quel métier. Et j’essaierai d’y consacrer beaucoup de temps pour vraiment faire une de ces conversations approfondies où je pourrai m’entretenir avec les fans.

Je peux même avoir une apparence d’invité par un ami ou deux. Je vais faire plaisir.

Nrama: Nous avons parlé avant l’entretien de comment vous allez, mais qu’en est-il de vos projets? Je veux dire, outre le retard, comment cette situation a-t-elle affecté la Death Metal projet pendant que vous écrivez dessus?

Snyder: Eh bien, nous avons vraiment essayé d’en faire un endroit où nous pouvons donner plus de travail aux gens que ce que nous avions initialement prévu, nous avons donc créé des problèmes qui se sont révélés bien meilleurs pour cette nouvelle structure, en ce qui concerne cravates et spéciaux qui sont des problèmes d’anthologie.

Donc, par exemple, il y a un problème d’anthologie à venir qui est l’une de mes choses préférées que nous ayons jamais faites, c’est un Death Metal guide des Dark Knights. Et c’est tous les mauvais Batmen.

Et nous avons des gens sur le livre qui vont vous épater.

Et puis nous avons un Métal guide qui vous emmène partout dans le monde de Métal et ce qui arrive à la DCU et l’état actuel des choses.

C’est donc devenu un effort collectif plus important, d’avoir un endroit où nous pourrions aller et être créatif et avoir du travail et essayer de faire quelque chose de significatif qui serait à la fois une évasion pour les gens en ce moment et refléter les temps, en quelque sorte.

Voilà donc comment cela a changé structurellement.

Nrama: Vous avez dit que cela «refléterait l’époque». Je soupçonne que la prochaine ère de bandes dessinées reflétera souvent la peur du virus et des choses hors de contrôle – peut-être pas littéralement des pandémies, mais des thèmes similaires. Est-ce que Death Metal traiter ces types de thèmes? Cela faisait-il toujours partie du plan?

Snyder: Eh bien, oui, alors laissez-moi juste dire – Death Metal a toujours été planifié comme quelque chose où il allait préparer les lecteurs à la folie de cette année. Même sans pandémie, nous sommes sortis la dernière fois au lendemain des élections, avec Dark Nights: Métal, et nous étions très conscients du fait que tout le monde était, je pense, épuisé par la façon dont la conversation était vicieuse, colérique et conflictuelle.

Nous voulions que ce livre parle de ce moment et comment il pourrait être quelque chose où toutes vos pires craintes sur la façon dont les gens pourraient se séparer et être enfermés dans leurs propres cauchemars ou leurs propres visions des choses. Nous voulions que cela résonne, mais en même temps, nous voulions que vous soyez submergé par le plaisir de cette chose.

Et nous en sommes également conscients cette fois.

Bizarrement, l’histoire se trouve être presque exactement, je pense, appropriée pour l’instant sans rien refléter littéralement. Il n’y a donc pas de pandémie. Il n’y a pas de virus. Il n’y a rien là-dedans comme ça, alors ne vous inquiétez pas. Mais ce que c’est, c’est que les héros se retrouvent essentiellement dans un monde qui a changé, presque si vite qu’ils ne savent même pas comment c’est arrivé.

Il s’agit d’être tellement sous le coup des nouvelles règles de The Batman Who Laughs et de ses nouveaux Batman et Perpetua maléfiques qu’ils abandonnent presque et qu’ils ne savent pas comment passer, mais bien sûr, ils n’abandonnent pas parce que ce sont nos héros.

Et ils réalisent que la seule façon de traverser cela est de trouver de nouvelles solutions et de se battre de manière héroïque.

Nrama: Cela semble très familier.

Snyder: Oui! Au moins pour moi, cela finit par être beaucoup plus résonnant et urgent que je ne le pensais.

Mais je crie beaucoup aux lecteurs – ne vous inquiétez pas; ce n’est pas une histoire qui vous donnera l’impression de regarder les nouvelles. Il n’y a rien de tel là-dedans.

Il s’ouvre avec le Sgt. Rock te parle, parce qu’il est dans la scène – je donne quelque chose, mais tu découvres plus tard dans la scène qu’il est un peu fou et qu’il parle au mur, mais tu penses qu’il te parle au début.

Et il dit: « Écoutez! C’est sh — y là-bas! Je sais cela! Tu le sais! Tout le monde le sait! » [Laughs.] Tu sais ce que je veux dire? Il dit: « C’est plus merdique que ça ne l’a été depuis longtemps! » Ce genre de chose.

Mais ensuite il dit: « Mais laissez-moi vous dire quelque chose! Nous allons sortir et nous allons nous amuser et nous allons y arriver, parce que c’est ce que nous faisons! «

Et puis il prend son pistolet, et c’est ce géant, comme un pistolet laser spatial avec d’autres pistolets collés dessus. Et il dit: « Faisons ça! »

Et puis vous tournez la page et il est dit, tout compte. Et puis ça commence.

Donc pour moi, ça a fini par être une histoire qui était incroyablement amusante à travailler – je suis à mi-chemin maintenant, vers la fin, ce qui est fou à penser, étant donné que ça ne sort pas avant un moment.

Mais c’est vraiment ma lettre d’amour à ces personnages, aux fans, et avec Greg, en disant, écoutez, les choses sont vraiment difficiles. Les choses sont difficiles là-bas. Mais nous trouverons toujours un chemin. Nous aimons les bandes dessinées; vous aimez les bandes dessinées. Faisons quelque chose que vous n’aviez jamais vu auparavant et imaginez vraiment un moyen de sortir de cela – de manière folle, héroïque, folle, comique, lunatique.

Nrama: Il est intéressant que vous ayez transformé ce délai en une opportunité de collaborer avec plus de gens – un peu comme ce que vous faites pour l’Initiative des Héros, en espérant impliquer d’autres amis dans votre session.

Snyder: Ouais, ça devrait être amusant. Et je veux que les gens sachent que pour cette Q&R, je répondrai à tout ce que n’importe qui veut. Et tout cela pour une bonne cause. Je ne peux garantir que quelqu’un d’autre sera là. Mais nous aurons des surprises amusantes. Je vais peut-être montrer certaines de mes œuvres d’art privées et des objets que j’ai collectionnés au fil des ans. Et des scripts. Quoi qu’ils veuillent voir ou entendre parler – ce sera un public privé et nous nous assurerons que c’est très amusant pour tout le monde.