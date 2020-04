Scott Lobdell crée une journée de la bande dessinée gratuite pour le monde.

Scott Lobdell est un auteur de bandes dessinées et de films. Il a créé le Jour de la mort heureuse franchise de films, a écrit de nombreuses bandes dessinées X-Men actuellement ratissées par Jonathan Hickman, a écrit le Flash Forward série et le courant Red Hood: Outlaw bande dessinée pour DC. Arrêté avec le reste d’entre nous, il a également un peu de nettoyage de printemps de toutes les copies de comp bande dessinée qu’il a reçues au cours des années de son travail. Ce qu’il signe maintenant, et le distribue gratuitement, en le publiant partout dans le monde.

En plus de créer de nouveaux fanfic X-Men sur Instagram, il écrit « Tous les dimanches jusqu’à ce que cette chose passe (et espérons que ce sera le plus tôt possible), je donne gratuitement des bandes dessinées signées. Tout ce que je demande, c’est de n’en demander qu’un si vous Je le veux VRAIMENT et pas seulement parce qu’il est gratuit (🤪) et seulement si vous n’en avez pas dans la myriade de magasins de bandes dessinées ou de spectacles auxquels je suis allé au fil des ans. Laissez simplement votre adresse dans les DM et je je vous en enverrai un par la poste si vous êtes dans les dix premiers (je suis désolé, je ne peux pas en envoyer plus à la fois mais je suis limité ici en Floride pour le moment). à vous par la poste cette semaine… si une pandémie de précaution le permet. Sinon… bientôt. «

Il semblait faire l’affaire. Il a suivi avec « J’ai reçu tellement de réponses de tant de gens dans tant de pays … Je ne pouvais pas me résoudre à refuser quiconque. Alors comme Oprah pourrait dire … » Vous obtenez une bande dessinée! Vous obtenez une bande dessinée! « S’il vous plaît soyez patient avec moi car je suis loin de chez moi et loin de ma confiance Melissa – la plus grande assistante du monde. Tant de bordereaux d’emballage individuels … et en attendant les bandes dessinées de ma collection sur la côte ouest. Restez en sécurité et restez fort. »

Depuis, il a commencé. « Pour tous ceux qui demandent… les bandes dessinées sortent cette semaine! 🤗 J’ai sous-estimé tristement l’enthousiasme que cela a créé – mais plus important encore, vous ne croiriez pas à quel point il est laborieux de créer une liste de diffusion (nationale et internationale!) Sur des centaines de captures d’écran! (Vous pouvez remercier la plus grande assistante du monde Melissa en aimant @ vintagerags2riches_). Merci à tous pour votre patience – et oui le programme est toujours ouvert. Je vous aime tous et #staysafe. «

Passez dimanche et voyez s’il en reste. Il y a de fortes chances qu’il ait.

