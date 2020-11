Scott Disick sort à nouveau

2020-11-04 13:00:14

Après sa séparation de Sofia Richie en août, Scott Disick se fréquenterait à nouveau.

Scott Disick «sort ensemble».

La personnalité de la télé-réalité de 37 ans s’est séparée de Sofia Richie en août après trois ans ensemble et alors que le mannequin de 22 ans a déménagé avec l’homme d’affaires Matthew Morton, la star de « L’Incroyable famille Kardashian » garde sa vie amoureuse. décontractée.

Une source a déclaré au magazine Us Weekly: «Scott fait son propre truc. [He] est dans un bon endroit et sortir ensemble.

Le mois dernier, la star de « Flip It Like Disick » a dîné avec Bella Barnos, 24 ans, et a également été aperçue quittant l’hôtel Klimpton La Peer à West Hollywood avec Megan Blake Irwin, 28 ans.

Et ce week-end, Scott – qui a des enfants Mason, 10 ans, Penelope, 8 ans et Reign, 5 ans, avec son ancien partenaire Kourtney Kardashian – a été vu en train d’arriver à une fête d’Halloween avec Amelia Gray Hamlin, 19 ans.

Pendant ce temps, il a été récemment affirmé que la nouvelle romance de Sofia se passait très bien et Matthew a reçu le sceau d’approbation de son célèbre père, Lionel Richie.

Une source a déclaré: «Matt et Sofia sont totalement une chose, et il est vraiment excité à ce sujet.

«Ils courent tous les deux dans le même cercle et se connaissent. Donc, c’est facile et amusant pour les deux. La famille de Sofia l’approuve, ce qui est super gentil pour elle.

Le hitmaker «Dancing on the Ceiling» n’était pas aussi fan de Scott, qui aurait «joué un grand rôle dans [the couple’s] problèmes »pendant qu’ils étaient ensemble.

Cependant, un initié a récemment insisté sur le fait que Sofia « ne cherche rien de sérieux avec qui que ce soit » pour le moment.

La source a expliqué: « Elle ne va pas se précipiter dans quoi que ce soit, mais Matthew est un gars cool et ils ont bien compris. »

Il a également été suggéré que Sofia est déterminée à profiter de la vie de célibataire pour le moment et qu’elle ne recherche pas de relation.

Parlant de ses liens avec Matthew, la source a partagé: « Ils envoient des SMS depuis quelques semaines et ont décidé de sortir. Elle s’amuse et ne cherche pas de relation.

«Elle a apprécié son dîner avec lui mais c’est super décontracté.

