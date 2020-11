Scott Disick: Je n’ai pas pleuré correctement mes parents

2020-11-11 22:00:06

Scott Disick dit qu’il n’a pas pleuré ses parents «correctement», car il s’est ouvert sur sa décision d’entrer dans un établissement de traitement pour «traumatismes passés» plus tôt cette année.

Scott Disick dit qu’il n’a pas pleuré ses parents «correctement».

La star de télé-réalité de 37 ans a passé un bref passage dans un établissement de traitement plus tôt cette année pour « travailler sur ses traumatismes passés » après avoir prétendu qu’il était toujours en train de traiter le chagrin de la perte de ses parents, décédés à quelques mois d’intervalle. Octobre 2013 et janvier 2014.

Et dans un extrait de l’épisode de jeudi (12.11.20) de « L’Incroyable famille Kardashian » – qui a été filmé avant que Scott ne se rende à l’établissement en avril – Scott a admis que voir un thérapeute ne lui avait pas suffi pour mettre pleinement son traumatisme derrière lui.

S’adressant à son ex-petite amie Kourtney Kardashian – avec qui il a Mason, 10 ans, Penelope, 8 ans et Reign, 5 ans – au sujet de son entrée dans un centre de traitement, il a déclaré: «Je vais en thérapie chaque semaine mais je n’ai jamais fait de percée et je ne vous sentez jamais heureux. Comme si je n’avais pas pleuré correctement mes parents ou ne leur ai pas laissé assez de temps. Je veux juste être la meilleure personne que je puisse être pour ma famille.

«Quelques personnes m’ont parlé de cet endroit qui traite spécifiquement des traumatismes passés. Je veux apprendre à gérer tout de la bonne manière. Si vous êtes bien d’avoir les enfants et tout et que vous êtes bon avec tout. J’irais pendant au moins un mois. »

La star de «Flip It Like Disick» a ensuite expliqué dans un confessionnal que la pandémie de coronavirus l’avait laissé se sentir «de plus en plus déprimé» parce qu’il n’avait «rien à faire» qui le détournerait des choses.

Il a dit: «Je ne peux tout simplement pas supporter de n’avoir rien à faire. La vérité, c’est que j’ai commencé à me sentir de plus en plus anxieux, de plus en plus déprimé. Comme si j’allais faire quelque chose de mal si je ne trouvais rien ou ne me retirais pas de cette position. Je pense que le moment est venu d’y travailler. »

Et dans son propre confessionnal, Kourtney, 41 ans, a admis qu’elle était «plus qu’heureuse» de soutenir son ancien partenaire.

Elle a déclaré: «Je suis un peu prise au dépourvu parce que pour la première fois, on ne demande pas à Scott de partir. Il n’a pas de problème d’alcool ou de drogue. C’est son idée. Je pense que c’est vraiment différent.

«Je veux qu’il fasse de son mieux pour mes enfants, pour lui-même et pour moi. Je suis plus qu’heureux de le soutenir de toutes les manières possibles. Cette fois, je pense que cela soulève un travail vraiment important que nous devons tous faire.

Scott s’est rendu dans un centre de traitement du Colorado en avril, mais il est parti une semaine plus tard, après que des photos de lui aient été divulguées en ligne à côté de l’audio de ses conversations avec son thérapeute.

Il a ensuite intenté une action en justice contre le centre, les accusant d ‘«atteinte extrême à la vie privée».

Mots clés: Scott Disick, Kourtney Kardashian, retour au flux