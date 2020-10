Scott Derrickson va adapter le téléphone noir de Joe Hill à Blumhouse

Non annoncé au BlumFest d’hier, le réalisateur de Doctor Strange, Scott Derrickson, a signé pour réaliser la nouvelle photo de Blumhouse The Black Phone, une adaptation d’une nouvelle de Joe Hill. Robert Cargill rédigera le scénario du film, poursuivant son partenariat avec Derrickson. Mason Thames et Madeleine McGraw seront les vedettes. Derrickson a travaillé avec […]

Le message Scott Derrickson pour adapter The Black Phone For Blumhouse de Joe Hill est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Tweet