Scott Derrickson dirigera la suite de Labyrinth – Africadaidly

Scott Derrickson, directeur de « Doctor Strange », dirigera la suite de « Labyrinth » pour TriStar Pictures. Le film de 1986, avec David Bowie et Jennifer Connolley, et a été réalisé par Jim Henson. Maggie Levin écrira le script de la suite.

« Labyrinth » a vu l’adolescente Sarah (Connelly) voyager à travers un labyrinthe pour récupérer son petit frère (Toby Froud) d’un roi gobelin (Bowie).

Par date limite, Lisa Henson de The Jim Henson Company produit. Brian Henson est producteur exécutif. Derrickson est producteur exécutif avec son collaborateur fréquent C. Robert Cargill. Blanca Lista, vice-présidente directrice de la production de longs métrages pour Henson, dirige le projet pour The Jim Henson Company.

Derrickson s’est récemment retiré de la lutte contre «Doctor Strange 2» au-dessus des différences créatives.