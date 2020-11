Scotsman revendique la course au titre des Rangers contre le Celtic – .

in

Walter Smith a déclaré au Scottish Sun que le manager des Rangers, Steven Gerrard, considérerait que le Gers a cinq points d’avance sur le Celtic de Neil Lennon et non 11.

Les Rangers sont actuellement en tête du classement de la Premiership écossaise avec 41 points en 15 matches.

Le Gers a jusqu’à 11 points d’avance sur les Hoops, qui ont récolté 30 points en 13 matchs.

L’ancien manager des Rangers et de l’Écosse, Smith, estime que Gerrard ne pensera pas que son équipe a 11 points d’avance sur ses rivaux amers de Old Firm.

L’Écossais a déclaré au Scottish Sun: «Il est facile pour tout le monde de se retourner et de dire que le Celtic a 11 points de retard. Mais je ne doute pas que Steven considérera qu’ils ont cinq points d’avance. Ce n’est pas une insulte aux autres équipes en Écosse. C’est juste la réalité, basée sur les antécédents de Celtic.

«D’un point de vue managérial, je dirais:« Oui, nous avons cinq points d’avance et nous devons continuer ». Ils devront ensuite relever le défi d’essayer de gagner chaque match, mais les signes sont bons.

Rester positif et ne pas devenir complaisant

Les Celtic ne sont pas en grande forme pour le moment, et il n’y a aucune garantie qu’ils gagneront leurs deux matchs en cours.

Cependant, les Hoops ont montré à plusieurs reprises qu’ils pouvaient se remettre de déceptions et se lancer dans une course gagnante.

Après tout, le Celtic a remporté ses neuf derniers titres en Premiership écossais et sera déterminé à en faire 10 de suite.

Les Rangers doivent continuer à gagner leurs matchs, et ce serait une bonne idée pour eux de penser qu’ils ont cinq points d’avance et non 11. Cela ne voudrait pas dire de place pour la complaisance.

