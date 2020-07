Scores de revue Carrion – Notre tour d’horizon des critiques

The Thing de John Carpenter est l’un des meilleurs films d’horreur jamais réalisés, et cela est dû en grande partie aux effets de créature horribles créés par l’artiste d’effets de maquillage Rob Bottin. La menace extraterrestre dans The Thing pourrait pénétrer dans n’importe quel organisme vivant, mais ferait germer des tentacules hideuses et déchirerait le corps de l’hôte en lambeaux lorsqu’elle était confrontée. L’idée derrière Carrion, le nouveau jeu de plateforme de Phobia Game Studio, est qu’être la chose semble être très amusant.

En fait, c’est le cas. Dans Carrion, vous prenez le contrôle d’une masse extraterrestre informe composée principalement de tentacules dégoulinants et de dents acérées comme des rasoirs, et c’est votre travail d’évoluer et d’échapper à l’installation souterraine dans laquelle vous êtes retenu captif. En utilisant un ensemble de capacités en expansion, vous ramperez le long des plafonds et des conduits d’air, arrachant les portes de leurs gonds et sautant hors des flaques d’eau pour surprendre les scientifiques terrifiés.

Avec un score Metacritic de 77 et un 79 d’OpenCritic, Carrion est assis au sommet d’une pile de critiques raisonnablement fortes. Eurogamer lui a attribué la classification « Recommandé », en disant: « Carrion est solidement forgé, et le monstre est suffisamment révoltant pour vous garder bloqué lorsque les énigmes menacent de s’ennuyer. » Dans sa critique non cotée, Polygon qualifie le jeu de «chef-d’œuvre de l’horreur corporelle» et déclare: «Le ton de Carrion fait écho entre l’horreur et le slapstick horrible.»

Voici la bande-annonce, si vous avez besoin d’un aperçu de ce à quoi tout cela ressemble en action.

Et maintenant, une sélection de critiques critiques pour Carrion, un jeu sur le fait d’être une goutte de chair rouge malveillante et carnivore:

Carrion pourrait être un peu difficile à digérer pour les joueurs les plus délicats, mais ne vous inquiétez pas: il existe de nombreux autres excellents jeux de plate-forme.

Vous pouvez obtenir Carrion maintenant sur Steam ou Xbox Game Pass pour PC.

