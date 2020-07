Scoop : 05 blockbusters qui ont fait un flop monumental

Avec la compétition pour les dollars au box-office de plus en plus féroce, la solution d’Hollywood semble avoir été de jeter encore plus d’argent au mur pour voir ce qui colle. Depuis que Terminator 2 et Jurassic Park ont ​​ouvert les portes de la révolution CGI il y a trois décennies, les budgets ont dérapé alors que les studios se précipitent pour monter le prochain blockbuster accrocheur qui attirera un public massif, car le précédent avait déjà été établi que des budgets plus importants signifient de plus grandes récompenses financières. De nos jours, 200 millions de dollars ne sont rien à dépenser pour une sortie d’été de grande envergure, mais bien que cela puisse souvent entraîner des milliards de dollars dans les coffres, cela a également créé un sentiment de risque beaucoup plus grand. Voir aussi Qui devrait diriger Paddington 3? Changements de date de sortie, célébration de Star Wars annulée, réouverture de Disneyland - / Film Le film à petit budget est presque mort à ce stade, les cinéastes fuyant de plus en plus vers le streaming juste pour conserver le contrôle créatif, mais le phénomène des superproductions extrêmement coûteuses tombant à plat sur leur visage après un bombardement dur n’est pas exactement connu, avec d’innombrables débutants en franchise souffrent d’un sort similaire au fil des ans et laissent tout le monde gêné et de leur poche.

Alexander

Alexander semblait être le bon film au bon moment, l’épopée historique d’Oliver Stone arrivant juste au moment où le genre était au sommet de sa popularité, l’histoire se concentrant sur la vie d’un des personnages les plus remarquables de l’histoire pour faire bonne mesure.

Source Facebook

Cependant, peu importe le nombre de fois où Stone a réédité et réassemblé son projet passionnel, il n’existe aucune version d’Alexander qui soit bonne. Les mauvais accents et les erreurs de diffusion n’ont pas aidé non plus, car l’histoire était dix fois plus sèche que les champs de bataille sur lesquels se déroulait la majeure partie de l’action.

Warner Bros. a investi 155 millions de dollars dans Alexander, un chiffre qui a augmenté après que Stone ait terminé le Director’s Cut, le Final Unrated Cut et l’Ultimate Cut, et tout ce qu’il leur restait à montrer pour cela, c’était six nominations aux Razzie et un énorme trou dans leur poche.