Scooch, iPhone 12 et Androids obtiennent le HDR 10 bits de l’enregistrement de la caméra à l’affichage

Apple mentionnant avec désinvolture que le Les modèles iPhone 12 peuvent maintenant enregistrer une vidéo 4K en Dolby Vision est un tournant décisif dans les performances des caméras mobiles, car le format HDR dynamique était jusqu’ici l’apanage des caméras professionnelles qui coûtaient au nord de deux mille dollars.

Les écrans « Super Retina XDR » plus lumineux couvrent également la large gamme de couleurs DCI-P3 et sont certifiés HDR pour montrer l’enregistrement vidéo Dolby Vision que la série iPhone 12 est idéalement positionnée pour capturer grâce à son puissant sous-système graphique de traitement d’image.

Certes, le processeur A14 ne peut pas répondre à la norme Dolby Vision 12 bits complète avec ses 68,7 milliards de couleurs, mais le HDR 10 bits et ses milliards de teintes ne sont rien à renifler, quand vous gardez à l’esprit que la meilleure partie de Dolby Vision – ses métadonnées dynamiques pour les ajustements HDR par scène et par image – sont conservées intactes sur l’iPhone 12, et Apple a travaillé avec Dolby pour s’en assurer.

Le kicker, cependant, est que l’iPhone 12 peut faire Dolby Vision HDR à une définition d’enregistrement vidéo 4K, et à 60 ips en plus, au moins sur le 12 Pro un Modèles Pro Max (les 12 / mini sont limités à la vidéo HDR 4K 30fps) – ce qu’aucun autre téléphone ne peut réaliser pour le moment. Quand verrons-nous un enregistrement et une lecture vidéo à plage dynamique élevée 4K similaires sur les téléphones Android? Eh bien, heureux que vous ayez demandé, dès que les prochains produits phares d’Oppo, les modèles Find X3, sortent des bandes transporteuses.

Le premier système de couleurs 10 bits de bout en bout sur un téléphone Android débarquera en 2021

120 Hz à la résolution d’écran complète de 1440p? Vérifier. Augmenter la fréquence d’images du contenu pour correspondre à celle de l’affichage? Oui, Oppo l’appelle Ultra Vision Engine, et il est également capable de mettre à l’échelle la vidéo à 60 ips. Taux de rafraîchissement variable en fonction du contenu que vous regardez actuellement? Vérifier. Selon Bai, chef de produit chez OPPO: «Sur la base des performances de couleur exceptionnelles du Find X2 Pro, le nouveau système de gestion des couleurs Full-path a été méticuleusement développé pour prendre en charge la capture d’images 10 bits et le format HEIF. à nos utilisateurs une expérience couleur transparente et systématique, qui libère le désir des créateurs de contenu d’explorer, de capturer et de s’exprimer pleinement. »

Le soi-disant système de gestion des couleurs Full-path d’Oppo est exactement ce qu’il dit sur l’étain et exactement ce qu’Apple fait avec l’iPhone 12. Non seulement il enregistre la vidéo HDR 10 bits, mais l’encode, la stocke, la décode et l’affiche sur l’écran HDR. Le panneau Oppo Find X3 pourra afficher les images HDR dans toute sa splendeur, et la gamme de couleurs standard et la large gamme de couleurs DCI-P3 nécessaire pour afficher la vidéo HDR ont été calibrées avec le point de balance des blancs parfait de 6500K pour assurer la cohérence de l’affichage pour un changement.

Le premier système d’imagerie HDR de bout en bout d’Android est sur le point de débarquer Voir aussi Les AirTags d'Apple ne sont pas encore là, mais cette énorme vente Amazon sur les trackers Bluetooth Tile est

Nous sommes impatients de mettre nos mitaines sales sur l’une d’entre elles, car l’écran «Ultra Vision» 6,78 « 1440p » du X2 Pro fait exactement ce que fait la technologie OnePlus « Fluid Display » du 8 Pro, donc la technologie va très probablement couler. jusqu’à OnePlus à un moment donné l’année prochaine également. Pour l’instant, nous sommes à peu près certains que le système de gestion des couleurs HDR 10 bits de bout en bout du modèle Find X3 sera tout simplement époustouflant à regarder. Maintenant, achetez ce Dolby Vision TV pour que vous puissiez profiter de ce que vos téléphones pourront rassembler l’année prochaine sur quelque chose de plus grand que 6,7 pouces environ.