Scooby-Doo sans le Scooby-Doo – / Film

Quand vous pensez au monde de Scooby Doo, qu’est-ce qui pourrait vous venir à l’esprit? Il y a un quatuor d’amis humains, bien sûr, et leur copain de chien maladroit. Oh, oui, et leur van coloré de la vieille école, la Mystery Machine. C’est dans cette camionnette qu’ils conduisent partout, résolvant des mystères surnaturels dans des endroits effrayants. Et les solutions à ces mystères impliquent généralement un vieil homme crabby se cachant sous un drap, prétendant simplement être un fantôme ou un vampire ou autre chose. C’est du moins la formule de base de presque tous les Scooby Doo histoire depuis environ 50 ans. Qu’est-ce que le nouveau film Scoob! présuppose est… et si un Scooby Doo histoire avait presque aucun de ces éléments? C’est une fonctionnalité animée bizarre et déroutante qui est trop disposée à éviter d’être un Scooby Doo film, en faveur d’une aventure de super-héros que personne n’a demandé.

Scoob! est, bien sûr, la mise en quarantaine du mois. Comme ce fut le cas avec Trolls World Tour, ce film était à l’origine destiné aux salles de cinéma avant la pandémie. Warner Bros., alors qu’ils continuent d’attendre pour repousser Principe, était prêt à envoyer Scoob! à la VOD, et il a sans doute toujours appartenu là-bas. Scoob! porte ses doubles inspirations sur ses manches. En ramenant des personnages Hanna-Barbera des années 70 comme le Blue Falcon et Dick Dastardly, Scoob! essaye en quelque sorte d’être un univers cinématographique Marvel pour l’animation. Mais le noyau émotionnel du film dérive des films de Judd Apatow, car il veut explorer les hauts et les bas émotionnels de la relation Scooby / Shaggy. Vous voyez, l’histoire ici est que Shaggy et Scooby, après avoir été informé par Simon Cowell que leur amitié avec le reste du gang Mystery Inc. n’a pas d’importance, faites équipe avec le Blue Falcon et son robot robot Dynomutt, afin qu’ils puissent affrontez le méchant Dick Dastardly.

Ce n’est pas grave si cette dernière phrase vous a fait trébucher sur la phrase « dire à Simon Cowell que leur amitié n’a pas d’importance ». Il y a un certain nombre de blagues et de camées dans le film qui défient toute logique, comme Shaggy et Scooby ceinturant au hasard «In the Shallow» Une star est née ou un costume d’Halloween Ruth Bader Ginsburg ou le camée Ira Glass dans la scène d’ouverture. (Cela va juste prouver ma théorie: les enfants adorent Ira Glass.) Une grande partie de l’humour de ce film est en sueur et désespérée, apportant souvent un sentiment d’élan que l’aventure peut avoir à interrompre. Scoob! ne doit pas nécessairement être un film hilarant à couper le souffle. Mais il essaie, et échoue, de l’être.

Bien que le reste du gang Mystery, Inc. soit présent (et exprimé par Zac Efron, Amanda Seyfried et Gina Rodriguez), Scoob! concerne vraiment la relation entre Shaggy (Will Forte) et Scooby (le prolifique Frank Welker), comment elle a commencé et si elle peut résister à la menace que Scooby soit plus important que son ami hippie. Si vous cherchez un film sur toute la bande de Mystery, Inc., ce n’est pas le film pour vous.

Malheureusement, même pour ceux d’entre nous qui ne trouvent pas les divertissements réguliers de Scooby-Doo et de leurs amis divertissants, Scoob! est une balançoire et une miss. Le truc de super-héros avec le Blue Falcon (exprimé par Mark Wahlberg, parce que… bien sûr, pourquoi pas) est une étrange façon de construire l’histoire de Scooby-Doo en étant plus qu’un simple cabot qui aime Scooby Snacks. Mais alors, tous Scoob! est assez étrange, et jamais d’une manière charmante. (Rappelez-vous: ceci est un film dont toute l’intrigue est démarrée par Simon Cowell.) Que ce critique apprécie ou non Scooby Doo, il a une formule. Et cette formule dure depuis des décennies. Éviter si joyeusement cette formule semble impliquer que le réalisateur Tony Cervone ou le groupe d’écrivains crédités du script ne pouvaient tout simplement pas supporter l’idée de relancer la franchise Scooby-Doo pour… raconter une histoire Scooby-Doo. (Ou, à défaut, un directeur de studio chez Warner Bros. ne pouvait que supporter cette propriété intellectuelle en la rendant conviviale pour les super-héros.)

L’animation dans Scoob! est également un peu pittoresque. Le casting de ce film est assez grand pour qu’une sortie en salle semble logique. Mais regarder la Mystery Machine rouler, c’est comme regarder un modèle en papier miniature, pas une vraie camionnette. Et la plupart de l’animation a une qualité similaire, comme si Warner Bros. voulait presque faire une version Lego de Scooby Doo mais il a perdu son sang-froid et est allé à mi-chemin. C’est le genre de décision qui ne fait que souligner une vérité créative troublante inspirée par cette pandémie: quoi que disent les propriétaires de théâtre et quelle que soit la colère qu’ils ressentent, certains films n’ont probablement pas besoin de s’arrêter d’abord dans les salles.

Scoob! est la tentative de ce mois-ci d’apaiser les jeunes d’Amérique en leur offrant quelque chose de nouveau. Parlant en tant que parent d’un enfant qui était très, très ravi de regarder ça, je suis ravi que quelque chose de nouveau soit là. Mais cela ne veut pas dire Scoob! est bon. Cela signifie simplement que le film est là. C’est une autre goutte d’eau dans le désert de nouveaux contenus. Peut-être que s’il y avait un deuxième film d’animation mettant en vedette Scooby et Shaggy, il pourrait en fait raconter une histoire où ils résolvent un mystère surnaturel avec leurs amis dans la Mystery Machine. Pour l’instant, tout ce que nous avons, c’est ce film de super-héros oubliable, paresseux et flatteur. Et nous ne pouvons qu’espérer que Artemis Fowl, le prochain film familial initialement prévu pour les salles de cinéma et dirigé vers l’espace numérique en juin, est une meilleure version de quarantaine.

/ Classement du film: 4 sur 10

