Scoob! Évitera les cinémas et fera ses débuts sur le numérique le 15 mai

Scoob!, la nouvelle relance animée de la franchise Scooby-Doo, va désormais sauter les salles. Le film sortira plutôt numériquement le 15 mai pour une location à 19,99 $ et à posséder pour 24,99 $ sur votre service de streaming préféré. C’est la même date que le film allait faire ses débuts dans les salles, mais de toute évidence, cela ne se produira pas maintenant avec la fermeture continue des cinémas. C’est un peu triste que le film ne verra pas la grande sortie que méritent Scoob et le gang, mais nous pouvons quand même voir le film, et au final, c’est ce qui compte. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Variety.

Scoob! Synopsis

« La première aventure animée complète de Scooby-Doo pour le grand écran est l’histoire inédite des origines de Scooby-Doo et le plus grand mystère de la carrière de Mystery Inc. » SCOOB! « Révèle comment des amis de toujours Scooby et Shaggy rencontrés pour la première fois et comment ils se sont joints aux jeunes détectives Fred, Velma et Daphne pour former le célèbre Mystery Inc. Maintenant, avec des centaines de cas résolus et des aventures partagées, Scooby et le gang font face à leur mystère le plus grand et le plus difficile à ce jour: un complot à dévoiler le chien fantôme Cerberus sur le monde. Alors qu’ils font la course pour arrêter ce « dogpocalypse » mondial, le gang découvre que Scooby a un héritage secret et un destin épique plus grand que quiconque ne l’imaginait. «

Ils ont rassemblé une très bonne distribution de voix pour le film, et tout nouveau contenu Scooby-Doo me convient. Cela vient également après le succès qu’Universal vient de publier Trolls World Tour directement au numérique le jour même de son ouverture en salles ce mois-ci. Ce film a fait les débuts les plus importants d’un film numérique. De toute évidence, Warner Bros. espère frapper alors que le fer est chaud et avoir un succès similaire avec Scoob!.

Scoob!, mettant en vedette les talents de voix de Will Forte, Mark Wahlberg, Jason Issacs, Gina Rodriguez, Zac Efron, Amanda Seyfried, Kiersey Clemons, Ken Jeong, Tracy Morgan, Simon Cowell, et Frank Welker frappe les services de streaming numérique le 15 mai.

Le post Scoob! Will Skip Theatres, débuts sur le numérique Le 15 mai est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.