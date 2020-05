«Scoob! et Kimmy Schmidt à la télévision cette semaine – Lisez sur la première fois

– Publicité –



Cette semaine, il y a un grand partenariat pour le bien-être public et son environnement. Warner Bros., ainsi qu’Universal Studios, a prévu d’apporter l’une des plus grandes émissions de télévision à notre nom. Scoob! Est le nom. Cette série sera diffusée vendredi. La principale différence entre ce spectacle et la tournée Trolls World est que vous devez acheter un plan supplémentaire.

Vous devez acheter 24,99 $ (1811 INR) ou louer 19,99 $ (1505 INR) pour 4K. Il y a aussi de bonnes nouvelles pour les amateurs de sport que les deux derniers épisodes de The Last Dance seront diffusés ce week-end également. Ajoutant à cela, Kevin Durant et Showtime sont occupés à publier un nouveau documentaire sur le match de basket-ball dans la salle Prince Georges Country, Maryland.

En outre, Netflix publie une série pour adultes à des fins télévisées. Notez qu’il s’agit de la deuxième série percutante de ce type. La première série était l’épisode spécial du Black Mirror. Aussi, pour cette semaine, il y a des nouvelles de Kimmy. Kimmy Schmidt sera de retour cette semaine avec une apparition spéciale de Kimmy contre le révérend.

Ce sera très reconnaissant pour les téléspectateurs où ils peuvent voir comment les choses se déroulent. Voici une liste des faits saillants de cette semaine et elle comprend la sortie des remorques.

Films, jeux et vidéos Blu-Ray à la demande

Oiseaux de proie – en qualité 4K

en qualité 4K Emma: Lost in Memories – tendance dans PC, PS4, Xbox One

tendance dans PC, PS4, Xbox One Traquer – tendance dans PC, PS4, Xbox One

tendance dans PC, PS4, Xbox One Mains oisives

Island Saver – tendance dans PC, PS4, Switch, Xbox One

tendance dans PC, PS4, Switch, Xbox One Scoob! – en qualité 4K ainsi qu’un accès anticipé à la VOD

en qualité 4K ainsi qu’un accès anticipé à la VOD Super Mega Baseball 3 – tendance dans PC, PS4, Switch, Xbox One

tendance dans PC, PS4, Switch, Xbox One L’appel de la nature – en qualité 4K

en qualité 4K Ton épée – tendance dans PC, PS4, Switch, Xbox One

LUNDI

Putain, c’est délicieux dans Vice à 22 heures.

MARDI

Incassable Kimmy Schmidt: Kimmy vs The Reverend sur Netflix à 3 heures du matin.

MERCREDI

The Wrong Missy sur Netflix à 3 heures du matin.

JEUDI

Impitoyable en BET + à 3 heures du matin.

Bruh en BET + à 3 heures du matin.

VENDREDI

Seberg sur Amazon Prime à 3 heures du matin.

La grande saison 1 à Hulu à 3 heures du matin.

SAMEDI

Voyage J-Style sur Netflix à 3 heures du matin.

The Queen and the Conqueror Saison 1 sur Netflix à 3 heures du matin.

SUNDAY

Finale de la saison d’American Idol en ABC à 20 h.

Baseball de la Ligue KBO dans ESPN à 00h55 HE.

