Scoob! Critique: une excellente mise à jour pour la franchise

Scoob! est maintenant disponible pour regarder en streaming Theatre at Home VOD, après avoir vu sa sortie en salles annulée avec tous les autres films qui étaient sur le calendrier de sortie ce printemps. Le film a eu un long processus de développement depuis son annonce en 2014, y compris plusieurs réalisateurs et écrivains quittant les projets et une petite controverse avec la distribution de voix. Néanmoins, Scoob et le gang est de retour dans cette mise à jour moderne de Mystery Inc. et leur histoire. Le long du trajet, il y a aussi un tas de personnages de Hanna-Barbera dans ce qui ressemble à une tentative de créer un univers cinématographique Hanna-Barbera. La bonne surprise est qu’ils semblent l’avoir réussi.

Scoob a une tonne de cœur

Scoob commence lorsque le gang Mystery Inc. est composé de jeunes enfants et que Shaggy rencontre Scoob en tant que chiot. Leur lien est instantanément profond, et pendant le tour ou le traitement, ils rencontrent Fred, Daphne et Velma. Dès le départ, ils ont résolu leur premier mystère, et nous nous tournons vers aujourd’hui, avec l’équipe qui cherche à obtenir du financement pour une entreprise à grande échelle Mystery Inc.. Après avoir été informé par Simon Cowell que Shaggy et Scoob sont les maillons faibles de l’entreprise, le couple part tout seul et tombe dans un complot de Dick Dastardly pour ouvrir la porte des morts-vivants et sauver son chien Muttley. Blue Falcon, Dynomutt et Dee Dee Sykes tentent de l’arrêter avec le gang. De nombreux rebondissements ont lieu, y compris une rencontre avec le capitaine Caveman, et finalement le gang apprend que le lien d’amitié peut tout conquérir.

C’est un peu frappant de voir un dessin animé de CGI Scooby-Doo, mais on s’y habitue assez rapidement. Cela aide à ce qu’il soit magnifique, c’est le leader du club-house pour la meilleure animation en 2020 en ce moment. Les environnements sont créatifs et bien faits, et les personnages présentent de superbes textures et un look épuré et élégant, sans parler des séquences d’action qui font quelque chose d’animation classique qui vous permettait de faire: suivez l’action côte à côte sur votre écran. Cela a permis de suivre plus facilement ce qui se passait. Cela a été grandement apprécié.

Beaucoup a été fait pour que le casting de voix soit nouveau et que de nombreux acteurs classiques de Scoob ne soient pas ramenés. Bien que ce soit regrettable, la nouvelle distribution fait un excellent travail. Mark Wahlberg fait un bon travail en tant que Blue Falcon, tout comme Jason Issacs comme Dastardly. Cela a fait sourire les visages Tracy Morgan en tant que capitaine Caveman également, il était parfait. Mais le film serait DOA si le gang Mystery Inc. n’était pas divertissant, et heureusement ils le sont. Zac Efron, Gina Rodriguez, et Amanda Seyfried sont super comme Fred, Velma et Daphne. Ils jouent tous très bien les uns des autres, et certains des moments de comédie les plus drôles viennent de ces trois étant ensemble, même s’ils passent la majeure partie du film loin de Shaggy et Scoob.

Shaggy et Scoob sont parfaits. Will Forte fait un travail assez admirable en tant que Shaggy, un peu tremblant pour commencer car il prend ses repères, mais une fois qu’il a les pieds sous lui, il prend toutes les bonnes notes. Frank Welker est Scooby depuis 2002, et il sait ce qu’il fait maintenant. Il est toujours aussi solide. Les deux portent à juste titre le film sur leur dos, et tous les battements émotionnels sont amplifiés par le bon travail qu’ils font. Scoob ressemble à une aventure Shaggy / Scooby classique et c’est la moitié de la bataille lorsque vous essayez de mettre à jour une franchise comme celle-ci.

Le film n’est pas parfait. Toutes les références modernes à des choses comme les hashtags et autres se sentent un peu forcées, et la conclusion du mystère à la fin est un peu décalée. Mais la partie la plus importante de tout cela est que Scoob fait un excellent travail en appliquant le concept d’amitié et de zaniness du dessin animé classique à un cadre moderne. Toutes sortes d’oeufs de Pâques pour les fans de la franchise sont là, et j’espère qu’ils pourront raconter une autre histoire dans cet univers un jour.

