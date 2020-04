Scoob contourne les théâtres et passe directement à la VOD le 15 mai – Africadaidly

Warner Bros a choisi de sortir « Scoob », le prochain film CGI « Scooby Doo » qui réintroduit le Mystery Gang au public, sur des plateformes de streaming au lieu d’attendre une opportunité théâtrale pour s’ouvrir après la pandémie.

À partir du 15 mai, «Scoob» sera disponible à la location pour 19,99 $ aux États-Unis et au Canada. Il sera également disponible à l’achat pour 24,99 $.

« Alors que nous sommes tous impatients de pouvoir à nouveau montrer nos films dans les salles, nous traversons de nouvelles périodes sans précédent qui nécessitent une réflexion créative et une adaptabilité dans la façon dont nous distribuons notre contenu », a déclaré Ann Sarnoff, PDG de Warner Bros. dans une déclaration. « Nous savons que les fans sont impatients de voir » Scoob « et nous sommes ravis de pouvoir offrir ce film de bien-être pour les familles à apprécier pendant qu’ils sont à la maison ensemble. »

« SCOOB! » révèle comment Scooby et Shaggy, des amis de toujours, se sont rencontrés pour la première fois et comment ils se sont joints aux jeunes détectives Fred, Velma et Daphne pour former le célèbre Mystery Inc. Maintenant, avec des centaines de cas résolus et des aventures partagées, Scooby et le gang font face à leur mystère le plus grand et le plus difficile jamais: un complot pour déchaîner le chien fantôme Cerberus sur le monde. Alors qu’ils se précipitent pour arrêter ce «dogpocalypse» mondial, le gang découvre que Scooby a un héritage secret et un destin épique plus grand que quiconque ne l’imaginait.

Avec « SCOOB! » sont Will Forte («Booksmart», «Le dernier homme sur terre» de TV) comme le meilleur ami de Scooby-Doo, Shaggy; deux fois nominé aux Oscars, Mark Wahlberg («The Fighter», «The Departed») en tant que Blue Falcon; Jason Isaacs (les films « Harry Potter », « The OA » de la télévision) en tant que tristement célèbre Dick Dastardly; Gina Rodriguez («Deepwater Horizon», «Jane the Virgin» de TV) en tant que Velma; Zac Efron («The Greatest Showman», la franchise «Neighbors») en tant que Fred; Amanda Seyfried (les films «Mamma Mia!», «Ted 2») en tant que Daphné; Kiersey Clemons («Neighbors 2: Sorority Rising», «Angie Tribeca» de TV) en tant que pilote de Falcon Fury Dee Dee Skyes; Ken Jeong («Crazy Rich Asians», la trilogie «The Hangover») en tant que Dynomutt de Falcon Force; Tracy Morgan («What Men Want», «30 Rock» de TV) en tant que capitaine Caveman; Simon Cowell («American Idol», «The X Factor») comme lui-même; et Frank Welker (la franchise «Transformers») en tant que Scooby-Doo.

« SCOOB! » est réalisé par Tony Cervone, nominé aux Annie Awards pour le long métrage « Space Jam » et deux fois nominé aux Emmy pour son travail sur « Duck Dodgers ».