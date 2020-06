Science-fiction en six mots: formuler une défense contre les autocrates de l’ère numérique

Better Call Saul célèbre les noces plutôt précipitées de deux personnages.

Tu ferais mieux d’appeler Saul est entré directement dans la question qui préoccupait tout le monde après l’épisode de la semaine dernière – Jimmy et Kimmy se marient-ils vraiment? Ce serait un OUI retentissant qu’ils sont. En fait, l’épisode s’est ouvert à eux en le rendant officiel et en devenant mari et femme.

Sauvage, n’est-ce pas? Si vous pensiez que c’était par amour, eh bien, vous pourriez vous tromper. Selon Jimmy, il s’agit d’un arrangement juridique entre Jimmy et Kim afin qu’ils n’aient pas à témoigner l’un contre l’autre devant le tribunal – si jamais les choses se déroulent de cette façon. Intelligent, je dois dire.

Après la cérémonie de mariage, ils sont tous deux partis pour leur vie individuelle. Kimmy a beaucoup à régler avec toute la débâcle de Mesa Verde, et elle sort brillante. Peut-être que Jimmy déteint sur elle, mais elle parvient à faire son chemin et à garder le compte. Comme ça fille!

Pendant ce temps, Jimmy a un client nommé Jorge Guzman dont il doit s’occuper. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Lalo Salamanca. Jorge veut être mis en liberté sous caution, et si Jimmy peut faire en sorte que les choses fonctionnent en sa faveur, eh bien, il sera essentiellement mis à vie. Mais cela signifie presque Tu ferais mieux d’appeler Saul nous rapproche encore plus du moment où Jimmy s’engage dans le cartel.

C’était agréable de voir que lorsque Jimmy rentre à la maison, il parle en fait à Kimmy de sa journée. C’est la promesse qu’il a faite, et je suis heureux qu’il tienne cette promesse. De plus, avons-nous déjà vu une scène de sexe sur Tu ferais mieux d’appeler Saul avant? Parce que je ne m’attendais pas à ça.

Parlant d’inattendu, Gus Fring prend les choses en main pendant que nous obtenons une infime information sur sa vie au Chili, dont nous ne savons rien. Il ne tarde pas à rassurer Schuler que le laboratoire de méthamphétamine sera construit conformément au plan et ils ne se feront pas prendre. C’est une promesse audacieuse, mais que nous savons qu’il tient.

Si nous connaissons Gus Fring, nous savons qu’il ne vacillera jamais dans ses poursuites. C’est pourquoi, avec l’aide de Nacho, il brûle Los Pollos Hermanos au sol. La scène m’a ramené à Breaking Bad jusqu’au moment où Gus Fring a perdu la vie.

Le cas de Lalo prend une tournure étrange alors que Jimmy travaille dur pour le faire sortir, mais espère que la caution est trop élevée pour que cela se produise. Mais n’oublions pas, Lalo est associé au cartel, et une caution de 7 millions de dollars est un gros changement pour eux, apparemment.

Les accusations contre Lalo s’avèrent plutôt conflictuelles pour Jimmy qui ne veut pas nécessairement blesser la famille qui a perdu un membre de la famille à cause de lui. J’ai apprécié Tu ferais mieux d’appeler Saul nous a rappelé que malgré sa manière horrible de faire les choses, il y a une personne attentionnée quelque part là-dedans.

Avant la fin de l’épisode, Howard Hamlin se présente au palais de justice pendant que Jimmy est là et il en résulte un match criant entre eux. Les cris viennent principalement de Jimmy qui est en colère après que Howard l’ait appelé pour avoir détruit sa voiture et envoyé des prostituées à un dîner d’affaires. Il est clair que Jimmy a beaucoup de ressentiment pour Howard et lui reproche la mort de Chuck.

Le combat ne le mène nulle part, mais il a peut-être été thérapeutique pour Jimmy malgré tout.

Les choses se déroulent à un rythme de plus en plus rapide, et je pense que nous avons atteint le point de non-retour.

Nous approchons rapidement du Breaking Bad histoire et tout commence à se rejoindre alors que Saul tombe de plus en plus profondément dans le trou du lapin proverbial.