Sci-Fi Disaster Anime arrive sur Netflix – / Film

Masaaki Yuasa est l’un des cinéastes les plus acharnés de l’industrie de l’anime en ce moment. En plus de diriger des séries animées à succès comme Devilman Crybaby et Gardez vos mains loin Eizouken, il a également pris le temps de diriger des films astucieux et acclamés par la critique comme le La nuit est courte, marche sur la fille, et Ride Your Wave. Et ce qui est étonnant avec un projet Yuasa, c’est que vous ne savez pas à quoi vous attendre à chaque fois. Auras-tu une série de science-fiction violente et hardcore? Ou une comédie douce et fantaisiste? Avec sa nouvelle série Japon coule: 2020, nous pouvons obtenir un peu des deux.

Basé sur le roman catastrophe de 1973 du même nom, Japon coule: 2020 est une série animée de science-fiction qui suit une famille essayant de se réunir au milieu de tremblements de terre dévastateurs frappant le Japon contemporain. Regarder le Japon coule: 2020 bande-annonce ci-dessous.

Japan Sinks 2020 Trailer

J’avoue être un peu en retard au train Masaaki Yuasa, mais je suis parvenu à un consensus sur le fait qu’il est l’un des cinéastes les plus excitants et inventifs travaillant dans l’industrie de l’anime aujourd’hui. Rompre avec le film expérimental (et difficile à regarder) de 2004 Jeu psychologique, Yuasa a perfectionné ses compétences pour devenir l’un des meilleurs conteurs d’anime d’aujourd’hui. Et sa direction Japon coule: 2020 semble être de premier ordre – le style d’animation 2D chaleureux de Yuasa apparaît au milieu de la sursaturation de Netflix d’animes animés en 3D, et sa concentration sur une famille japonaise ordinaire face aux catastrophes fait que cette série se situe au-dessus du reste de la populace de science-fiction bruyante et encombrée. Bien qu’il soit présenté comme un anime apocalyptique de science-fiction, j’aime à quel point il semble ancré dans les émotions et les relations entre les personnages principaux.

C’est la première fois que le roman catastrophe de Sakyo Komatsu de 1973 est adapté en anime, bien qu’il soit adapté en longs métrages en direct pour le cinéma et la télévision au Japon. En 1973, une version de film intitulée Raz de marée est sorti au Japon, pour lequel Roger Corman a acheté les droits du film et l’a édité massivement avec de nouvelles scènes avec des acteurs américains. Une série télévisée japonaise a également été diffusée en 1975. Shinji Higuchi de Shin Godzilla la renommée a également dirigé une version de tokusatsu appelée Naufrage du Japon en 2006, avec Tsuyoshi Kusanagi et Kou Shibasaki. C’est clairement une histoire qui est extrêmement importante pour le public japonais, car le pays est régulièrement secoué par des tremblements de terre et des catastrophes naturelles, et se sent trop réel à la suite des catastrophes actuelles.

Voici le synopsis de Japon coule: 2020:

Une famille ordinaire est mise à l’épreuve alors qu’une série de tremblements de terre massifs plongent le Japon dans un chaos total. Du réalisateur Masaaki Yuasa (Devilman Crybaby), la première adaptation anime du roman de science-fiction à succès de Sakyo Komatsu.

Japon coule: 2020 premières uniquement sur Netflix sur 9 juillet 2020.

