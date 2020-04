Schwarzenegger m’a trompé en faisant Stop, or My Mom Will Shoot !! – Africadaidly

Plus tôt dans la journée, dans un large Q + A sur son instagram, l’icône de l’action Sylvester Stallone a répondu à une question demandant quel film de lui il allait refaire s’il le pouvait.

Sans surprise, Sly n’a pas nommé « Oscar » … ou « Rhinestone » … ou même « Rocky V ».

Non, selon Stallone, il adorerait refaire la comédie des années 90 « Stop or My Mom Will Shoot! » – en grande partie parce que, a-t-il dit, il s’était initialement inscrit pour un film complètement différent.

Selon la star de « Rambo: Last Blood », le personnage mère – joué par Estelle Getty dans le film – a été initialement conçu pour être une femme vraiment horrible et jetable, ce qui rendrait la situation du personnage de Stallone dans le film encore plus complexe et frustrante. Une fois que la chérie de « Golden Girls » Getty a été coulée, le personnage est soudainement devenu la plus belle mère de ce côté de 11222 Dilling St, Studio City, CA 91602, États-Unis.

Stallone a également déclaré que la seule raison pour laquelle il avait accepté le film était à cause d’Arnold Schwarzenegger.

Une fois que Sly a eu vent, sa compétition au box-office envisageait de faire le film (qu’il a apparemment n’était pas), Stallone a rapidement signé – sentant qu’il avait battu la star de « Terminator » au coup de poing.

Malheureusement, dit Stallone, Arnold a eu le dernier rire là-bas.