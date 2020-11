Schwarzenegger jouera dans la suite de Predator !? – betanewsfr

Chaque fois qu’un nouveau film «Predator» est annoncé, une rumeur surgit selon laquelle les producteurs veulent qu’Arnold Schwarzenegger reprenne son rôle de héros de cigare-chompin ‘de l’original de John McTiernan. Et trois en sont une raison, ils le font. Dans tous les cas – qu’il s’agisse des «Predators» de Robert Rodriguez ou du récent redémarrage de Shane Black, «The Predator» – les pouvoirs en place ont parlé à Schwartzenegger de faire une apparition dans le film. Ceux qui ont vu les films sauront que cela ne s’est pas produit.

La principale raison pour laquelle l’acteur de «Terminator» a nié l’opportunité de ressusciter son Major Alan ‘Dutch’ Schaefer pour un nouveau film «Predator», c’est parce qu’il ne pense pas que ses fans apprécieraient de le voir dans un camée jetable. En ce qui concerne le chêne, le «néerlandais» devrait être le personnage central – sinon le public pleurerait la triche.

La première fois que Fox a essayé de faire en sorte que Schwarzenegger fasse des représailles «Predator», c’était en 1989, alors qu’ils se préparaient à tirer une suite du hit original. Son Néerlandais aurait pris en compte un scénario qui aurait vu le héros de la jungle et son équipe de crack traquer le méchant à LA Danny Glover aurait joué son rôle, le flic héros. Schwarzenegger a repoussé l’opportunité parce qu’il n’aimait pas le scénario, n’avait pas confiance en le réalisateur australien Stephen Hopkins («A Nightmare on Elm Street 5») et n’a pas beaucoup apprécié le script transformant son personnage en une sorte de sanguinaire. scélérat. Le rôle de Schwarzenegger a ensuite été réécrit sous le nom de Peter Keyes, le personnage que Gary Busey a joué dans le film.

Cette semaine, YouTuber Howard Gorman a parlé à Hopkins du film obtenant à son tour un scoop jamais entendu auparavant: Steven Seagal aurait pu jouer le rôle principal.

«J’ai dû aller me rencontrer chez lui. C’était l’un des après-midi les plus fous que j’ai eu. […] … C’était bizarre… c’est un type de type très inhabituel, légèrement tordu. En fin de compte, je ne me voyais pas le faire avec lui.

Il était désespéré de le faire. Je suis entré dans sa maison et il m’a emmené dans une pièce où tous les murs étaient couverts de fusils. Il m’a dit qu’il voulait jouer un psychiatre de la CIA qui était aussi un expert en arts martiaux qui portait une arme à feu. Il était clairement un peu fou à l’époque. Et j’étais comme si c’était différent de la façon dont nous allons donc je suppose que nous ne devrions pas le faire.

Puis il est devenu vraiment désireux de le faire et il a jeté son bras autour de moi.

Il a dit: «Vous savez, je veux que vous veniez chez moi à Santa Barbara. Il a dit: «J’ai un champ de tir de grenades là-bas, nous pouvons lancer des grenades ensemble». J’ai dit: «Ouais… super, nous allons faire ça». Désolé, je ne suis pas fan de lui. «

Quoi qu’il en soit, Schwarzenegger a flirté avec un retour de «Predator» à plusieurs reprises – – et cette année, il est finalement revenu dans la franchise, prêtant ses poumons à un match.

Avec le rapport de cette semaine selon lequel le réalisateur de «10 Cloverfield Lane», Dan Tracthenberg, est attaché à une nouvelle suite de «Predator», il ne fallut que si longtemps avant que nous apprenions si le personnage de Schwarzenegger était pris en compte dans le plan.

Selon ScreenGeek, oui il l’est.

Le murmure a été révélé via Patreon, où l’initié Daniel Richtman a révélé la possible inclusion du néerlandais dans le scénario. Selon le pronostiqueur, le studio veut que Schwarzenegger revienne en tant que star de la chose – en outre, Arnie est intéressé.

Nous verrons comment cela se passe…