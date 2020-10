Schalke 04 – Nouvelles et rumeurs: S04 réagit aux critiques de la vidéo TikTok

Le FC Schalke 04 a répondu aux critiques de sa vidéo controversée TikTok. Aucun fan n’est autorisé à Gelsenkirchen pour le match à domicile contre Stuttgart, mais l’entraîneur du VfB Matarazzo a du respect pour le bleu royal. Ici vous pouvez trouver toutes les nouvelles et rumeurs sur S04.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles de Schalke ici.

Schalke 04, News: Le club réagit aux critiques de la vidéo TikTok

Face au mauvais début de saison, le département des médias sociaux de Royal Blue a tenté l’ironie sur TikTok – et a publié une courte vidéo avec des photos en noir et blanc du derby contre BVB (0: 3), une pluie battante et sur leur compte TikTok une voix d’enfant qui dit: « Quoi de neuf? Tu ne te sens pas bien? Tu as mal? Dois-je chanter? Cela m’aide toujours. La la la – arrête de pleurer s’il te plaît. »

Ce type de résolution de problèmes a été critiqué par de nombreux adeptes – c’est pourquoi Schalke s’est senti obligé de réagir sur Twitter: « Nous entendons et voyons vos critiques et avons remarqué vos commentaires sur notre dernier message TikTok. La vidéo dont on parle actuellement était explicitement pour notre chaîne TikTok, ce qu’elle est depuis La saison commence là-bas », a écrit le club.

Il est compréhensible « que de nombreux fans ici sur Twitter et Facebookk ne trouvent pas une telle vidéo drôle ». C’est pourquoi on fera attention à de telles vidéos à l’avenir, « comment elles pourraient arriver sur d’autres plateformes sans négliger le sens et le style de la chaîne TikTok ».

FC Schalke 04, Actualités: Match à domicile contre Stuttgart sans spectateurs

Vendredi soir, Schalke recevra le VfB Stuttgart dans sa Veltins Arena (20h30 en direct sur DAZN). Les spectateurs ne sont pas admis en raison de l’incidence élevée sur 7 jours (140,2). Étant donné que les spectateurs ne sont plus autorisés à tous les niveaux en raison des nouvelles mesures Corona en novembre, il n’est pas clair quand les fans de Schalke pourront revoir leur équipe en direct sur place.

Schalke c. Stuttgart: Matarazzo a du respect pour S04

L’entraîneur Pellegrino Matarazzo, du promu Stuttgart, a du respect pour le prochain adversaire: « Ils sont tout sauf une mauvaise équipe », a-t-il déclaré mercredi. « Le nouvel entraîneur leur donne de nouvelles impulsions. Vous connaissez Manuel Baum et vous savez avec quelle approche il veut jouer au football », a expliqué Matarazzo. « Ils sont un peu un sac surprise car ils ont agi de manière très variable récemment. Mais l’idée du jeu est la même. » Soit dit en passant, Stuttgart a remporté les deux derniers matchs à l’extérieur de la saison.

Bundesliga: la 6e journée en un coup d’œil

Le trio supérieur sera défié à l’extérieur le 6e jour de match. Le FC Bayern se rendra à Cologne, le BVB à Bielefeld et les Red Bulls de Leipzig à Mönchengladbach – le tout samedi.