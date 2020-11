Schalke 04, nouvelles et rumeurs: les ultras S04 avec un impact global

Les Ultras Gelsenkirchen envoient un message sans équivoque au FC Schalke 04 en crise. Dans le même temps, il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles le directeur sportif Jochen Schneider pourrait également être remplacé. Aussi: les Royal Blues regardent-ils un talent brésilien? Ici vous pouvez trouver des nouvelles et des rumeurs sur S04.

Extension Serdar exclue? Ici vous pouvez trouver des nouvelles et des rumeurs sur Schalke de la veille.

Schalke 04: « Ultras GE » se positionne avec des bannières

La situation au FC Schalke 04 est précaire – et préoccupe également l’environnement du club. Les « Ultras GE » se sont désormais clairement positionnés face au conseil d’administration autour de Jochen Schneider, mais ont également critiqué l’équipe. Jeudi soir, une immense banderole sur le terrain d’entraînement du squire disait: « Image extérieure honteuse, conseil d’administration au hasard et équipe sans caractère – à la suite de vos années de mauvaise gestion. »

Le « Ultras GE » l’a également précisé sur une autre bannière: « Une chose est sûre, vous verrez. Nous ne laisserons pas notre club couler sans combat. »

Schalke est battu avec seulement trois points après huit journées de match à la dernière place de la Bundesliga. Depuis quelques jours, le club est dans une sorte de « mode d’autodestruction ». Outre le contrat du directeur technique Michael Reschke, le contrat de l’attaquant Vedad Ibisevic a également été résilié. De plus, les responsables autour de Schneider ont décidé de suspendre les deux milieux de terrain Amine Harit et Nabil Bentaleb jusqu’à nouvel ordre.

Schalke 04: Peter Knäbel succédera-t-il à Jochen Schneider?

La critique du directeur sportif de Schalke, Schneider, augmente en raison du tremblement de terre du personnel en début de semaine. Comme le image désormais signalé, Schneider est désormais également en discussion interne. En conséquence, ils ont déjà réfléchi à une solution provisoire avec Peter Knäbel. Knäbel est directeur technique du centre de formation des jeunes depuis avril 2018, et de 2014 à 2016, il a été directeur du football professionnel au Hamburger SV.

© Getty





Rumeur de transfert: le talent brésilien apparemment au centre de S04

Afin d’éviter le pire des cas de relégation, l’un ou l’autre renfort en hiver pour Schalke devrait être inévitable. L’une des premières pistes mène actuellement au Brésil. Comme le portail en ligne Super sports rapporté, les écuyers sont intéressés par l’arrière gauche Vinicius Ventura Moreira. Le joueur de 19 ans joue dans le championnat brésilien U20 pour America-MG. Son conseiller Diego Alonso a confirmé ce média: « Schalke surveille le joueur. »

Cependant, selon l’agent, des éclaireurs du Werder Brême et du Benfica Lisbonne ont également pris connaissance de Vinicius. « Son contrat expire en février, il peut donc signer un contrat préliminaire maintenant », a déclaré son conseiller. Un transfert ne serait donc pas dû pour le défenseur.

Robin Gosens: Le changement à court terme de Schalke n’est pas un problème

Robin Gosens ne déménagera presque certainement pas à Gelsenkirchen. Le joueur national connu comme un fervent partisan de S04 a déclaré dans une interview publiée jeudi soir Sport1: « Mon grand rêve est la Bundesliga. Ce serait bouleversant si elle devenait le club du cœur. »

Cependant, la situation dans son club favori gravement malade empêche un changement à court terme. « Cela n’a pas de sens pour les événements sportifs actuels », a déclaré le professionnel de l’Atalanta Bergamo: « Ce ne serait pas une étape de carrière qui me mènerait plus loin dans mon sport. Malheureusement, je dois être aussi honnête. Chaque fan de Schalke l’ignorera.

Cliquez ici pour le rapport détaillé.

Schalke 04: Programme dans les prochaines semaines