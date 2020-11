Schalke 04 – Après des insultes contre Moukoko: amende et conditions pour S04

Après des insultes massives des spectateurs contre le super talent du Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko dans le Revierderby U19 le 18 octobre (2: 3), le terrain de sport de la DFB a condamné Schalke 04 à une amende de 6000 euros.

Le club peut utiliser un montant allant jusqu’à 2000 euros pour des mesures spécifiques de lutte contre le racisme et la discrimination, ce que la DFB devrait prouver avant le 30 juin 2021.

Les Royal Blues doivent également augmenter le nombre de stewards pour les matchs de la A-Junioren-Bundesliga à au moins 20 et développer un concept qui « comprend une intervention efficace et appropriée en cas d’insultes de la zone des spectateurs ».

« En tant que DFB, nous nous opposons clairement à toutes les formes de discrimination et de racisme dans le domaine du football », a déclaré le juge unique Torsten Becker. « Les insultes inhumaines et les menaces de violence contre Moukoko avaient une telle motivation, que nous ne pouvons et ne tolérerons pas. Par conséquent, une sanction correspondante a dû être prononcée ici. »

Le fait que Schalke s’est immédiatement excusé et a ouvert l’enquête a été inclus pour atténuer la peine. Moukoko (15 ans) avait inscrit les trois buts lors de la victoire du BVB. Il était alors couvert de vœux de mort et de menaces.