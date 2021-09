Scenes From a Marriage sur OCS : la série est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

Scenes from a Marriage est une mini-série télévisée poignante sur l’amour, le désir, la passion, le chagrin, la trahison, la famille, la maison et la séparation. L’histoire tourne autour de Jonathan (Oscar Isaac) et Mira (Jessica Chastain), un couple marié américain, et de leur relation complexe et évolutive. Alors que leur mariage se déconstruit progressivement, Jonathan et Mira commencent à exprimer leur frustration, leurs aspirations, leur colère et leurs regrets. Scenes from a Marriage offre un aperçu remarquable de l’interaction humaine et célèbre l’amour en accentuant ses défauts. Si cela vous a amené à vous demander si la série est basée sur une histoire vraie, c’est ce que vous devez savoir.

Scenes From a Marriage est-elle basée sur une histoire vraie ?

En effet, Scenes From a Marriage est inspiré de faits réels. La série HBO diffusée en France sur Ocs est l’adaptation américaine de la série suédoise du même nom de 1973 (ou ‘Scener ur ett äktenskap’) réalisée par le grand auteur Ingmar Bergman, qui a développé son spectacle à partir de sa propre expérience amoureuse et relationnelle avec plusieurs femmes dans son vie, y compris et surtout l’actrice Liv Ullmann, le rôle principal féminin de la série. Bergman se serait également inspiré de la relation instable entre ses parents, Karin et Erik Bergman.

La mini-série en 6 parties a été transformée en un long métrage et est sortie en 1974. En 2003, Bergman a sorti Sarabande, un téléfilm qui sert de quasi-suite à Scenes from a Marriage. Liv Ullmann et sa co-star Erland Josephson reprennent leurs rôles respectifs de Marianne et Johan. Sarabande est également le dernier film de l’illustre carrière de Bergman. Selon Ullman, Marianne, son personnage dans Scenes from a Marriage, est basé sur elle. Elle a expliqué que lorsqu’ils vivaient ensemble, Bergman lui avait demandé de tenir un journal pendant une semaine et de le lui remettre par la suite. Elle a fait ça pour le rendre heureux. Cependant, elle n’a fait que des entrées de ses pensées agréables et positives et a omis tout le reste.



Selon elle, lorsqu’elle lui a donné le journal, il l’a gardé et l’a utilisé pour Scenes From a Marriage. Mais elle n’a apparemment pas réalisé qu’il utilisait son journal comme source car tout ce qu’elle y a écrit n’était pas nécessairement vrai. Mais de cette tromperie bien intentionnée, un personnage intrinsèquement positif, indépendant et humoristique comme Marianne est né. Comme Ullman l’a dit un jour, les personnages qu’elle a dépeints dans les films de Bergman avant et après Marianne étaient tous «névrotiques et sombres». Pour elle, Marianne était le personnage le plus facile à incarner.

Dans une interview, Ullman a dissocié sa relation passée avec Bergman de la violence décrite dans “Scènes d’un mariage” de 1973. “Ingmar n’était pas violent”, a-t-elle déclaré.

« Il avait beaucoup de trucs, j’en suis sûr, mais il n’était pas violent. Je ne comprenais pas à quoi cela pouvait ressembler jusqu’à ce que je voie le film terminé. La violence se passe en vous, et c’est affreux, mais il n’y a pas de coups de pied ni de cris.

D’autres sources affirment que Bergman a également utilisé ses mariages ratés avec le traducteur et journaliste Gun Grut et le pianiste de concert Käbi Laretei comme sources d’inspiration tout en développant Scenes From a Marriage. Bergman a épousé Gun en 1951. Mais en 1952, il a commencé à avoir une liaison avec l’actrice Harriet Andersson. En 1955, Berman s’est impliqué avec Bibi Andersson. Et cette relation a duré jusqu’en 1959. La même année, lui et Gun ont divorcé. Bergman a été marié à Laretei pendant 10 ans entre 1959 et 1969. Mais leur relation a pratiquement pris fin lorsque Ullman est entré dans la vie de Berman en 1965.

La mini-série HBO n’est pas le premier projet qui a cherché à rendre hommage au film Scènes de la vie conjugale de 1973 de Bergman. Woody Allen, un fan de toujours de Bergman, a réalisé plusieurs films thématiques similaires à Scenes from a Marriage, dont Annie Hall et Maris et Femmes. Selon l’acteur Ethan Hawke et le réalisateur Richard Linklater, ils visaient les normes élevées établies par Scenes from a Marriage avec leur film Before Midnight. Marriage Story de Noah Baumbach est un autre projet que la mini-série de Bergman a clairement influencé. De toute évidence, Scenes from a Marriage de HBO est basé sur une histoire vraie et une adaptation américaine de l’une des meilleures œuvres de l’un des meilleurs cinéastes de tous les temps.