Scener ajoute la prise en charge de Disney Plus, Hulu et plus

Scener étend son support de visionnage de films à distance à Disney Plus, Hulu, HBO Max, et plus encore.

L’extension du navigateur Web lance également un nouveau mode qui permettra à un million de personnes de regarder un film ou une émission de télévision en même temps.

La société organise des soirées de visionnage de films lors de Comic-Con @ Home la semaine prochaine.

Depuis que l’épidémie de COVID-19 a commencé à toucher les États-Unis à la mi-mars, la plupart des cinémas ont fermé leurs portes. Cela a non seulement fait en sorte que les services de streaming comme Netflix, Disney Plus, Hulu et d’autres deviennent plus populaires, mais cela a conduit à une utilisation accrue de services qui permettent à des amis et à la famille de diffuser le même film à distance. Aujourd’hui, Scener, l’un des plus populaires de ces services, a confirmé qu’il avait étendu sa prise en charge de nombreux autres services et ajouté de nouvelles fonctionnalités et événements.

Scener est une extension de navigateur Web Chrome pour PC Windows, Mac et Chromebooks. Auparavant, Scener a pris en charge la visualisation à distance des films et des émissions de télévision Netflix, et il a ensuite ajouté la prise en charge de HBO. Maintenant, le service a officiellement ajouté la prise en charge de Disney Plus, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max, Funimation et Vimeo. Les hôtes et les téléspectateurs doivent toujours être abonnés au même service pour regarder des films. L’assistance Hulu n’est disponible que pour le service d’abonnement sans publicité plus cher.

Auparavant, Scener permettait de regarder des films et des émissions à distance avec jusqu’à 10 amis. Maintenant, le service a ajouté un autre mode de visualisation publique. Cela permet à jusqu’à 10 personnes d’héberger un seul flux, avec des caméras vidéo, et ces hôtes peuvent inviter jusqu’à 1 million de personnes à regarder un film ou une émission de télévision avec eux.

L’ajout de Scener sur Disney Plus et d’autres services n’est pas la seule chose que la société a annoncé aujourd’hui. En raison de ce nouveau mode de visualisation grand public, Scener a annoncé qu’il accueillera une série de films sur son service du 23 au 25 juillet dans le cadre de la nouvelle convention de streaming Comic-Con @ Home. Il y aura deux pistes (film et anime), et le programme complet peut être trouvé sur le site Web de Scener.

De plus, Scener sera l’hôte d’un autre événement de visionnement en ligne la semaine prochaine. Rifftrax, l’équipe de comédie composée d’anciens écrivains et interprètes du Mystery Science Theatre 3000, offrira ses commentaires de comédie en direct pour le premier épisode de la première saison de Stranger Things de Netflix. L’événement débutera à 20 h 30, heure de l’Est, le mercredi 22 juillet. Encore une fois, plus de détails sont disponibles sur le site Web de Scener.

