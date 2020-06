Scénario COVID-19 sur le marché de la cyanite – Le marché fait l’objet d’une vérification de la réalité

AMA Research a ajouté un document de recherche complet de plus de 200 pages sur le marché «Kyanite» avec des informations détaillées sur les facteurs de croissance et les stratégies. L’étude segmente les régions clés qui comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, la région Asie-Pacifique avec une ventilation au niveau des pays et fournit des informations croisées liées au volume * et à la valeur par chaque pays. Certains des acteurs importants d’une vaste liste de couvertures utilisées dans le cadre de l’approche ascendante sont Kyanite Mining Corporation (États-Unis), Anand Talc (Inde), Alroko (Allemagne), Great Wall Mineral (Chine), Henan Tongbaishan (Chine), Xingtai Xingguo (Chine).

Découvrez maintenant toutes les statistiques et données sur l’impact de COVID-19 sur les marchés mondiaux de la kyanite. Obtenez des informations fiables sur les mouvements et les stratégies des concurrents qui sont d’une immense importance pour une planification ultérieure.

Il est produit à partir de mines à ciel ouvert à roche dure. La majeure partie de la kyanite produite est utilisée dans les réfractaires et quelques pour cent sont utilisés dans d’autres applications. De l’application réfractaire, environ 60 pour cent est utilisé dans la fabrication du fer et de l’acier dans la fabrication de produits chimiques, de verre, de métaux non ferreux et d’autres matériaux. Aux États-Unis, sa production minière a augmenté par rapport aux dernières années et les exportations augmentent également. Le plus important est fait par l’Afrique du Sud. Il existe une légère concurrence de ses produits de substitution tels que la mullite synthétique et les argiles réfractaires ultra-résistantes.

Segmentation du marché

par type (kyanite brute, kyanite calcinée), application (électronique, céramique, moulage, ignifugation, composants électriques, produits de réfectoire), couleur (kyanite bleue, cyanite cyan)

Points saillants des tendances d’influence: forte adoption de la cyanite bleue

Moteurs de croissance du marché: urbanisation et industrialisation croissantes pour une demande croissante de céramiques et de produits ignifuges. La croissance de l’industrie sidérurgique à travers le monde au cours des dernières années stimule la demande de kyanite dans la région Asie-Pacifique, principalement en Chine en raison de son principal producteur d’acier.

Contraintes: coût de production élevé

Défis: fluctuation des taux de change des devises étrangères

La répartition au niveau du pays comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Nordique, Autres)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Australie, Inde, Taïwan, Corée du Sud, Moyen-Orient et Afrique, autres)

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de la kyanite:

Chapitre 1: Introduction, produit de force motrice du marché Objectif de l’étude et de la recherche Portée du marché de la kyanite

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché kyanite.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités de la kyanite

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché de la kyanite, de l’analyse d’impact post-COVID, des forces des porteurs cinq, de la chaîne d’approvisionnement / de valeur, de l’analyse PESTEL, de l’entropie du marché, de l’analyse des brevets / marques.

Chapitre 5: Affichage du type, de l’utilisateur final et de la région 2014-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché de la kyanite, qui comprend son paysage concurrentiel, l’analyse des groupes de pairs, la matrice BCG et le profil de l’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants / entreprise avec une part des revenus et des ventes par pays clés dans ces différentes régions (2020-2025)

Chapitres 8 et 9: Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

