Scarlett Johansson révèle qui était le seul Avenger qui ne voulait pas se faire tatouer avec eux

Marvel Studios est devenue l’une des entreprises les plus pertinentes et les plus populaires du monde du divertissement, non seulement pour ses projets, mais aussi pour le grand nombre de stars qu’elle a catapulté dans le monde.

Certains de ces acteurs qui sont devenus des phénomènes grâce à leur rôle dans le MCU sont les Avengers « originaux », Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Jeremy Renner et Mark Ruffalo. A tel point que pour immortaliser et se souvenir de leur union, les protagonistes ont toujours décidé de réunir un tatouage significatif de leur passage chez Marvel.

Selon ce que Robert Downey Jr. a déclaré à EW, l’actrice qui joue Black Widow, Scarlett Johansson, est celle qui a eu l’idée que tout le monde se fasse tatouer. Mais seulement cinq ont pu le faire graver.

« Et le sixième était le tatoueur, qui a fait le reste d’entre nous, et celui qui a transmis le tout était Mark Ruffalo. C’était l’idée de Johansson et elle et Evans l’ont fait faire à New York. Puis son ami de New York, Josh Lord, qui est incroyable, a pris l’avion pour Los Angeles et m’a fait le tatouage », a révélé l’acteur d’Iron Man. Puis il l’a donné à Renner et nous avons finalement poussé Hemsworth à le faire, et il l’a fait.

Scarlett Johansson raconte comment Mark Ruffalo a refusé de jouer dans le film.

C’est maintenant la star de « Black Widow » qui s’est exprimée sur les tatouages et sur le fait que Mark Ruffalo ne voulait pas en avoir.

« Nous avons un tatouage Avengers. La seule personne qui ne l’a pas est Mark Ruffalo, essentiellement parce que c’est un rabat-joie. On a essayé de le convaincre de l’avoir. Nous avons dit : « Et si nous le faisions à l’encre blanche ? Et si nous le faisions à l’eau ? » Il a simplement dit non », a déclaré Scarlett à Late Night with Seth Meyers.

« C’est un tel rabat-joie ! Sérieusement, un gros buzzkill », dit l’actrice. Le motif du tatouage consiste en une combinaison des éléments de tous les Avengers, comme vous pouvez le voir dans la vidéo du processus téléchargée par Downey.