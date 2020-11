Scarlett Johansson a planifié son mariage dans quelques semaines

2020-11-04 17:30:08

Scarlett Johansson et Colin Jost ont planifié leur mariage intime surprise dans « quelques semaines » car ils ne voulaient que des amis et de la famille.

Scarlett Johansson et Colin Jost ont planifié leur mariage dans juste «quelques semaines».

L’actrice de 35 ans – qui était auparavant mariée à Ryan Reynolds et Romain Dauriac – a récemment noué le noeud avec l’humoriste de 38 ans lors d’un mariage surprise à son domicile après n’avoir planifié les détails que dans quelques jours.

Une source a déclaré à PEOPLE: «Ils n’ont prévu le mariage que pour quelques semaines. Seuls les amis proches et la famille étaient présents. »

Un autre a ajouté: « Ils voulaient une cérémonie discrète et privée avec leurs amis proches et leur famille, et ils l’ont réussie. »

Le couple s’est fiancé en mai 2019 après deux ans de fréquentation et a annoncé leur mariage sur le compte Instagram de Meals on Wheels, une organisation caritative de lutte contre la faim qu’ils soutiennent depuis longtemps.

Le message disait: « Nous sommes ravis d’annoncer la nouvelle que Scarlett Johansson et Colin Jost se sont mariés ce week-end lors d’une cérémonie intime avec leur famille immédiate et leurs proches, en suivant les précautions de sécurité COVID-19 comme indiqué par le CDC. Leur mariage le souhait est d’aider à faire une différence pour les personnes âgées vulnérables pendant cette période difficile en soutenant @ -mealsonwheelsamerica.

Pendant ce temps, la star de «Black Widow» est sur le point d’apparaître et de produire «Bride», qui a été décrite comme une exploration «de genre» de l’histoire de «Bride of Frankenstein», qui est une joint-venture entre Apple TV + et A24.

Le cinéaste de «Gloria» Sebastián Lelio dirigera le film, qu’il a écrit avec Lauren Schuker Blum et Rebecca Angelo.

Scarlett a déclaré dans un communiqué: « Il est grand temps que Bride sorte de l’ombre de son homologue masculin et reste seule. Travaillant aux côtés de Rebecca Angelo et Lauren Schuker Blum, Sebastian et moi sommes extrêmement enthousiastes à l’idée d’émanciper cette anti-héroïne classique et réanimez son histoire pour refléter le changement que nous constatons aujourd’hui. «

