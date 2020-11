Scarlet Nexus – Le DualSense vous permet de sentir à quel point les objets sont lourds

Au cours des derniers jours, vous avez enfin pu vous faire une idée du nouveau contrôleur DualSense et de ses possibilités, où le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs se démarquent en particulier.

Le explique que ces technologies ne font que commencer à être utilisées Nexus écarlate-Producteur Keita Iizuka et directeur du jeu Kenji Anabuki dans le dernier numéro de OPM Magazine. En conséquence, le réalisme joue ici par rapport au projet précédent Code Vein encore un rôle plus important.

Le réalisme s’impose

Au lieu de l’approche semblable à une âme, le système de combat suit cette fois un chemin orienté vers l’action du personnage, où le personnage peut interagir davantage avec les objets de l’environnement et utiliser leurs propriétés. Puisque le réalisme est dans Nexus écarlate joue un rôle plus important, les objets plus gros sembleront beaucoup plus lourds, par exemple lorsqu’ils sont soulevés, ce qui peut être véhiculé notamment par le contrôleur DualSense. Dans ce cas, les objets lourds ont également besoin de plus de temps pour les ramasser du sol afin debon sentiment«Pour refléter le réalisme et les commentaires.

Comme mentionné, ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont la technologie DualSense peut être utilisée. Selon Sony, les développeurs découvriront des moyens et des possibilités de plus en plus sophistiqués d’utilisation du contrôleur DualSense, également en combinaison avec d’autres fonctionnalités, afin d’augmenter encore l’immersion.